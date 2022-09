Verdictul medicilor, după ce Daniel Onoriu a ajuns la Psihiatrie! Sportivul, primele declarații: „Mi-a spus că sunt...”

In articol:

Daniel Onoriu a trecut prin momente grele în ultima perioadă. Anul trecut, sportivul a suferit o operație de micșorare a stomacului, în urma căreia s-a confruntat cu mai multe complicații, ajungând să stea 55 de zile în comă. Alături de el a fost întreaga familie, în special soția sa, Isabela Onoriu, de care s-a separat recent.

Nu de mult, Daniel Onoriu a fost la câteva investigații de rutină, ajungând și la un Spital de Psihiatrie pentru a discuta cu un medic specialist, fapt declarat chiar de el, pe rețelele de socializare. Ei bine, acum, pilotul de curse a venit cu o serie de noi declarații despre starea sa de sănătate, spunându-le fanilor ce vești i-au dat medicii.

Citeste si: Daniel Onoriu a dat-o uitării pe Isabela. Fostul pilot s-a afișat deja cu o altă femeie: ”Noi ne cunoaștem de 20 de ani”

Bărbatul a făcut investigații la inimă, dar și la alte organe și, din fericire, este perfect sănătos. Cât despre controlul psihiatric, Daniel Onoriu nu se confruntă cu nicio problemă, potrivit rezultatului pe care medicii i l-au dat.

Citeste si: Angela Rusu, la un pas de moarte din cauza unui diagnostic greșit- kfetele.ro

Citeste si: Diana, prințesă de Wales, ultimele cuvinte. Ce a spus Diana imediat după accident și ce a vorbit ultima dată cu fiii săi. Fiul sau regreta si acum ultima conversatie..- bzi.ro

„Si ce credeti? Nu am nici o problema. Splina care mi a explodat in accidentul moto din 2006 si a fost scoasa azi dupanun control amanuntit am o alta splina mai mica asa ca Dumnezeu m a vindecat! Spre seara am ajuns la spitalul din Balaceanca unde am stat de vorba cu un medic specializat in psihiatrie si la sfarsit mi a spus ca sunt un om normal si ca nu am ce sa caut aici.

Dragilor! Sunt un om normal care a stat in coma 55 de zile si 104 zile la terapie intensiva! Dumnezeu mi a dat viata iar viata pe care o am acum e frumoasa si plina de caterinca!”, a scris Daniel Onoriu, pe pagina personală de Instagram.

Isabela și Daniel Onoriu divorțează

Daniel Onoriu a fost primul care a dat vestea legată de divorț, iar încă de atunci, pilotul de curse nu ratează nicio ocazie să ofere detalii fanilor despre căsnicia pe care

a avut-o cu Isabela, enumerând și câteva motive care ar fi condus la separare, printre care și faptul că femeia nu și-ar fi dorit un copil cu sportivul, deși aveau o relație de șase ani.

Citeste si: „Început de depresie” Daniel Onoriu, mărturisiri șocante! Pilotul de curse a ajuns de nerecunoscut

De asemenea, după declarațiile publice legate de încă soția lui, Daniel Onoriu i-a cerut iertare Isabelei, adăugând și faptul că ar vrea să se împace cu aceasta. Bineînțeles, la scurt timp a venit și răspunsul tinerei, explicând că încă de la început a spus că nu există nicio cale de împăcare între ea și sportiv.

”Nu contează ce vrea el! Nu îmi place să mă repet, este un Nu categoric din partea mea și așa va rămâne! Este subiect închis pentru mine!”, a spus Isabela Onoriu, pentru Spynews.ro.

Daniel și Isabela Onoriu