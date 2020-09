In articol:

Vulpița machiată

Vulpița și soțul ei au renunțat la viața de televiziune și s-au întors la Blăgești. Cei doi soți au trebuit să se acomodeze, din nou, cu viața la țară. Se pare că Veronicăi i-a fost dor de timpul petrecut aici, așa că s-a apucat de treabă!

Citeste si: Se deschide sâmbătă pasajul rutier Ciurel! Cum arată proiectul de 50 de milioane de euro în faza finală

Citeste si: Un bărbat de 40 de ani din Constanța și-a violat propria fiică! Cu ce pedeapsă s-a ales agresorul

Citeste si: Cum arată soția fotbalistului Messi? Femeia are o siluetă de invidiat, după ce a adus pe lume trei copii

Citeste si: Doliu şi pierdere grea în PSD! A fost răpus de Covid-19 la doar 56 de ani - evz.ro

Vulpița s-a întors la Blăgești

Veronica și Viorel Stegaru s-au întors la Blăgești, deși mulți spuneau că cei doi soți nu vor renunța la viața de televiziune. Totuși, se pare că Vulpița s-a apucat serios de treabă de când a ajuns acasă. A pus bazele unei afaceri, cu care s-a mândrit în ultimul vlog postat pe Youtube. Soția lui Viorel are grijă de o livadă și fericită fiind cu realizarea sa, ea le-a arătat internauților cu ce s-a ocupat de când a ajuns acasă.

„Este foarte bine, uitați-vă. Am cireșe, am de toate... mere! Aveți ce vreți, să veniți la livada lui Vulpița”, spune Veronica pe filmare. „Dar nu pot să intru acum pentru că e încuiată de mine. Uitați-vă, are și lacăt pus.”

Vulpița și livada de care are grijă

Viorel și Veronica, infectați cu coronavirus

Viorel și Veronica Stegaru au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Aflați acasă, cei doi soți au vorbit despre stările pe care le au și modul cum se pregătesc să plece la spital.

„Suntem în carantină și acum, în câteva ore, 10, 6 ore, o să vină o mașină să ne ducem să facem niște analizare mai amănunțite. Și îmi pun și eu câteva schimburi în geantă, ca să am cu ce să mă schimb acolo”, a declarat Viorel Stegaru.