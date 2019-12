Veste buna pentru toti parintii! De acum nu mai trebuie sa faceti slalom printre intamplarile scrise in povestile pentru copii. Exista alternativa! Se numeste “Orasul Bucuria” si a fost scrisa din dragoste pentru cei mici.

Autoarea, Cristina Tatar, a scris fiecare poveste in primul rand pentru fiul ei in varsta de 4 ani:

“Ramanea foarte marcat de fiecare data cand ii citeam o poveste clasica in care cineva murea, sau un copil era parasit sau cineva patea ceva rau. Refuza povestile respective, asa ca am incercat sa sar peste anumite pasaje sau sa le indulcesc. Se pierdea toata esenta. Asa ca, din dorinta de a-i sadi in suflet si in minte dragostea pentru carte si citit, a aparut Orasul Bucuria”.

In cartea “Orasul Bucuria” cei mici vor descoperi povesti rupte din viata, cu copii rasfatati care intr-un final isi dau seama ca rautatea sau aroganta nu ii ajuta la nimic. Vom face cunostinta cu un imparat care n-a cunoscut niciodata fericirea dar care si-o doreste din tot sufletul, ne vom intalni cu o furnica uracioasa a carei cel mai bun prieten este un… brad. Intamplarile sunt multe, palpitante, invataturile sunt aceleasi pe care orice parinte face tot posibilul sa i le insufle copiilor sai.

“Chiar cred ca prin aceste povesti munca parintilor va fi cu mult mai usoara pentru ca cei mici se pot identifica cu personajele. Sunt palpabile, au aceleasi interese pe care astazi le au copiii nostrii. Pot spune ca “Orasul Bucuria” e si fantezie dar contine si multa, foarte multa realitate. Realitate cu care cei mici e bine sa se identifice, cat pot, de la varste fragede.”

“Orasul Bucuria” se poate gasi online.