In articol:

Iubita lui Bombo Pastramă e gravidă, anunțul fiind făcut chiar de fratele Ralucăi Pastramă, soția lui Pepe. Bombo și iubita sa, Alexandra, au sărbătorit luna trecută, la mare, sărbătorirea celor 28 de ani de viață ai acesteia. (vezi ce a spus Brigitte despre bătaia încasată de la Florin Pastramă)

Citeste si: Brigitte si Pastrama divorteaza! O persoana apropiata de cei doi a rupt tacerea: "Vor sa..."

Citeste si: Fiul lui Brigitte Pastramă i-a dat emoții uriașe cu examenul de Bacalaureat! Robert Sfăt a fost la un pas să pice BAC-ul acum un an!

Citeste si: Brigitte Pastramă, despre fiul său: „Eram pasibilă de pușcărie”

De fapt, a fost o dublă sărbătorire, pentru că Bombo și Alexandra au aflat că vor deveni părinții unui băiețel. “Când IUBIREA nu mai incape in doua inimi, se naste a treia! Va multumesc tuturor pentru urari!!”, a postat Bombo, care e cumnat cu Pepe, dar și văr cu Florin Pastramă, soțul lui Brigitte.

Iubita lui Bombo Pastramă e gravidă: "Să fie un copil sănătos!"

Alexandra e gravidă în luna a 6-a, astfel că rudele și amicii așteaptă cu sufletul la gură venirea pe lume a unui nou membru al clanului Pastramă. “Felicitari! Sa fie un copil sanatos, sa ca aduca numai bucurii... Sarcina usoara si un bebe sanatos!... Felicitarrrriiiii, Aleeeeee! Sa fiți sănătoși și fericitiiiii! Doamneeee ce bucurie, ce frumos!!!!! Loveeee... Să fiți fericiți împreună toată viața!.. Sa fiti sanatosi si sa va bucurati de tot ce ati primit de la Dumnezeu”, au postat amicii.

Și despre Brigitte Pastramă s-a scris în presă că ar fi însărcinată. În urmă cu câteva luni, Brigitte a apelat la fertilizarea in vitro, în speranța că va reuși să rămână gravidă, însă din păcate a pierdut sarcina. Apoi, la începutul lunii mai, Brigitte a anunțat, în timpul unei emisiuni televizate, că este însărcinată în prima lună.

Iubita lui Bombo Pastramă e gravidă. Și Brigitte a anunțat că e însărcinată

Ea renunțase la tratamente și a încercat să rămână însărcinată pe cale naturală. Ulterior, Brigitte a revenit cu câteva explicații. „Am hotărât împreună cu Florin ca în momentul în care voi fi însărcinată, când va fi să fie, să fie doar al nostru. Să nu ne grăbim să facem afirmații, pentru ca sunt superstițioasă.”, a declarat Brigitte la Antena Stars.

„Știți foarte bine ce am pățit data trecută că am pierdut sarcina și dacă va fi, va fi un moment numai al nostru. Și veți afla și voi bineînțeles. Dar deocamdată nu doresc să fac afirmații despre sarcină, nici nu am făcut, nici să infirm, dar va veni un moment în care vom anunța dacă va fi cazul”, a mai spus fosta nevastă a lui Ilie Năstase.