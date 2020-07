In articol:

Anda Adam a aflat o veste extrem de tragică. Este vorba despre vestea morții celei mai bune prietene a Roxanei Vancea care a decis să se sinucidă. Gestul este de neînțeles pentru cei apropiați, iar mai mulți oameni din showbiz, printre care și Anda Adam, sunt bulversați de cee ce trăiesc în aceste momente.

Mai mulți apropiați au lăsat sute de mesaje pline de durere la auzul veștii triste, iar mai multe vedete și-au exprimat regretul prin intermediul rețelelor de socializare.

Situație dramatică pentru fosta iubită a celebrei Roxana Vancea! Noi probleme după sinuciderea Elenei

Elena, fosta iubită a celebrei Roxana Vancea, tânăra care a decis să își pună capăt zilelor la doar două săptămâni de la logodnă, este subiectul unei anchete cât se poate de speciale pentru a se afla mobilul deciziei sale.

Sursele WOWbiz.ro ne-au dezvăluit că, de fapt, de ceva vreme încoace, Elena suferea enorm și că problemele pe care le avea au făcut-o să facă acest gest extrem.

De altfel, ne-au dezvăluit sursele noastre, ultimul ei mesaj a fost unul cât se poate de clar pentru cei care o cunoșteau. ”Afisezi ce doresti pe fb sau insta, dar vorbeste putin ca faci praf cand nu stii de la ce adresa chemi taxiul dimineata! No hate! It all about love!”, a fost ultimul mesaj pe contul ei de socializare. Iar asta, ne-au ”tradus” câțiva dintre cei care o cunoșteau înseamnă un singur lucru: Elena era nesigură în relația ei și, mai mult decât atât, a făcut un gest care i-a pus în pericol viitoarea căsătorie și iubirea cu bărbatul pentru care renunțase la România și e mutase în Spania.

