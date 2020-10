Andrada Bârsăuan, cea mai frumoasă cântăreață din Ardeal [Sursa foto: Facebook Andrada Bârsăuan]

Andrada Bârsăuan, considerată cea mai frumoasă cântăreața de muzică populară din zona Ardealului, le-a dat apropiaților vestea cea mare: ea va deveni mămică peste doar câteva luni. Cântăreața a făcut marele anunț prin intermediul unei postări pe pagina ei de socializare în care își prezintă burtica de gravidă.

Andrada Bârsăuan: ”Mi-a dat Doamne binecuvântare”

”Mi-a dat Doamne... binecuvântare”, a scris Andrada Bârsăuan la o postare care a strâns mii de aprecieri. Toți prietenii s-au grăbit să o felicite pe cântăreața de 25 de ani, cu atât mai mult cu cât aceasta a recunoscut că vrea să devină mamă în viitorul apropiat.

Andrada Bârsăuan a rămas însărcinată[Sursa foto: Facebook Andrada Bârsăuan]

Totuși, Andrada Bârsăuan a preferat să păstreze secretul față de fanii, cel puțin în primul trimestru de sarcină. Cum lucrurile par să meargă bine pentru ea și copil, a ales să facă publică vestea.

Andrada Bârsăuan nu s-a ferit de ținutele provocatoare[Sursa foto: Facebook Andrada Bârsăuan]

Andrada Bârsăuan este căsătorită de aproximativ un an cu Lazăr Arman, un cunoscut instrumentist din zona Ardealului. Cei doi au o relație de mai mulți ani, cântă împreună, însă abia anul trecut au ales să-și oficializeze relația. Andrada și Lazăr au avut două nunți, una la Satu Mare și cealaltă la Bistrița iar cele două evenimente au fost cu adevărat de vis.

A avut două nunți și patru perechi de nași

Andrada Bârsăuan, mireasă[Sursa foto: Facebook Andrada Bârsăuan]

„Am hotărât sa facem doua nunţi fiindcă ne respectam familiile şi tradiţiile. Vor fi doua nunţi mari, in fiecare parte vor fi in jur de 500 de persoane. Va fi diferit fata de cum e obişnuita toată lumea, la Satu Mare vor fi 4 perechi de naşi, cei din partea mea doar, iar la Şanţ, judeţul Bistrita Năsăud, de unde vine viitorul meu soţ, este o tradiţie cu naşii. Nasii de-obicei depăsesc chiar şi numărul 10. Încă nu ştiu sa va spun exact câţi vor fi, dar destul de mulţi. Aşadar vom avea mulţi naşi! Am hotărât sa le stabilim joia de altfel, fiindcă avem foarte mulţi prieteni şi colegi din domeniul nostru, iarăşi de altfel avem nunţi programate in fiecare Weekend! Vor cânta mai mulţi artişti, asta este surpriza!”, a dezvaluit Andrada Bârsăuan, în urmă cu doi ani, pentru WOWbiz.ro.