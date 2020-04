In articol:

Poți cumula indemnizația de șomaj tehnic cu salariul dintr-un contract part-time

Potrivit Ministerului Muncii, în condițiile în care un salariat are mai multe contracte individuale de muncă, dintre care unul part-time, celelalte fiind suspendate, salariul din contractul part-time poate fi cumulat cu indemnizația de șomaj tehnic.

Astfel, salariatul care încă muncește și primește bani de la un angajator este eligibil pentru a primi concomitent șomajul tehnic în baza contractului suspendat la alt angajator.

Clarificarea Ministerului Muncii a venit în urma solicitării Camerei Consultanților Fiscali, care s-a referit la Ordonanța de urgență a Guvernului 30/2020, prin care s-a stabilit că angajatorii pot cere lunar acoperirea din banii statului a indemnizațiilor de șomaj tehnic, dar numai pentru zilele de stare de urgență.

„Se poate constata că legea limitează în acest fel posibilitatea accesării indemnizației suportate de către stat doar pentru situația unui angajat care are un contract cu normă întreagă activ pe perioada stării de urgență, dar nu prevede în mod expres o astfel de restricție în măsura în care angajatul în discuție are activ un contract cu normă parțială. (...) apreciem că (...) nu se instituie vreo limitare a posibilității de a beneficia de indemnizația de șomaj tehnic suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj în măsura în care angajatul are mai multe contracte individuale de muncă, dintre care cel puțin unul cu normă parțială este activ pe perioada stării de urgență", a explicat Tania Grigore, director la Ministerul Muncii, informează avocatnet.ro.

Practic, un salariat care are două contracte de muncă, unul cu normă întreagă/parțială suspendat și unul cu normă parțială activ, poate cumula salariul primit pentru contractul activ cu indemnizația de șomaj tehnic acoperită de stat pentru contractul inactiv. Formalitățile pentru obținerea banilor de la stat pentru șomajul tehnic trebuie îndeplinite, în acest caz, de angajatorul la care este contractul suspendat.

Conform OUG 30/2020, un astfel de cumul nu-i posibil doar în cazul în care un salariat are mai multe contracte de muncă, dintre care unul singur e activ, dar este cu normă întreagă.