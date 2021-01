Veste uriașă! Un fotbalist de națională a devenit tătic pentru prima dată: ”Micuța noastră iubire”

In articol:

Denis Drăguș are 21 de ani și a fost jucător la Viitorul Constanța. Fotbalistul lui Crotone trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții lui! Sportivul de la Naționala U21 a devenit tătic de fetiță și este mai emoționat ca niciodată.

Vanessa, iubita acestuia, a devenit mamă, de curând, vestea cea mare fiind dată chiar de fotbalist pe rețelele sociale. „Cele mai mari miracole s-au întâmplat în liniște. Așteptăm micul nostru miracol”,era mesajul transmis de iubita lui Denis Drăguș, pe Facebook, la sfârșitul anului trecut.

Sportivul a ținut să dea el vestea cea mare tuturor. „Miracolul a avut loc azi, 18 ianuarie, iar cei doi părinți se bucură acum de faptul că o au pe Gloria. „Micuța noastră iubire”,a scris Denis Drăguș, pe contul lui de Instagram, acolo unde a publicat o fotografie cu micuța lui.

Denis Drăguș si iubita lui[Sursa foto: Instagram]

Denis Drăguș si Vanessa, depistați cu coronavirus

Atât fotbalistul, cât și iubita lui au trecut prin clipe dificile, după ce au fost depistați cu coronavirus. Totul s-a întâmplat anul trecut, Vanessa fiind însărcinată în acea perioadă. Frumoasa iubită de fotbalist a transmis un mesaj emoționant pe sfârșitul anului trecut, când a mărturisit că a avut COVID-19.

”Multumesc,2020! In ansamblu un an diferit,un an al incercarilor si al schimbarilor,dar pentru mine...anul vietii mele!Privesc spre un nou an in care lumina va patrunde in casa noastra si spre momentul in care viata mea va incepe cu adevarat alaturi de cel mai frumos cadou de Sus.2021 ma surprinde ma fericita ca oricand,plina de entuziasm,nerabdare si emotie.

Sunt recunoscatoare pentru tot ce am trait acest an.Ii multumesc,in primul rand,Bunului Dumnezeu ca a fost atat de bun cu mine si ca a adus asupra mea si a jumatatii mele un miracol la care nici nu visam.Ii multumesc iubitului meu,cel mai minunat om, pentru povestea de dragoste pe care o traim,pentru grija pe care mi o poarta,pentru cat ma rasfata si mai ales pentru ca impreuna vom aduce un mic sufletel pe pamant.Nu ne putem imagina clipa in care ne vom tine pentru prima data ingerasul in brate.Incercarile acestui an ne-au apropiat mai mult si ne-au intarit,iar minunea acestui an ne-a implinit!Multumesc familiei mele si tuturor prietenilor care mi-au fost alaturi si m-au sustinut tot acest an.

Covidul nu ne-a ocolit pe mine si iubitul meu,eu gravida fiind,iar acest lucru ne-a fost o lectie prin care pretuim tot ceea ce viata ne-a oferit inzecit mai mult.Pretuim TIMPUL!”,scria iubita lui Denis Drăguș, la sfârșitul anului trecut.