Vestea bombă a serii: Ludovic Orban demisionează! „Am luat decizia astăzi să îmi depun mandatul de prim-ministru”

Ludovic Orban, premierul României, a susținut o conferință de presă, luni seara, de la ora 19:00. În urma rezultatelor de la alegerile parlamentare, liderul PNL și-a anunțat demisia din funcția de premier. Ludovic Orban a luat această decizie în urma unei întâlniri cu șeful statului, Klaus Iohannis.

Principalele declarații ale lui Ludovic Orban:

- Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. Odată exprimată voința cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru un nou guvern.

- România are nevoie de un guvern responsabil, care să reprezinte voința cetățenilor români, și decizia de astăzi vreau să arate un lucru foarte clar: nu mă cramponez de funcția de premier, negocierile care vor urma trebuie să ducă la un guvern format din partidele de centru dreapta, care vor cu adevărat să utilizeze resursele și oportunitățile pentru a crește calitatea vieții. Îmi închei mandatul de premier după un an și o lună în care România s-a confruntat cu o perioadă extrem de dificilă, în care românii s-au confruntat cu o pandemie și o criză economică fără precedent. (Citeste si: Klaus Iohannis, primele declarații după alegerile parlamentare: „PSD poate să rămână în afara deciziei politice”)

- Am încercat să îmi fac datoria față de România și plec cu conștiința datoriei împlinite. Tot ce a fost omenește posibil am făcut. Am încercat să găsim toate răspunsurile potrivite.

Ludovic Orban a demisionat din funcția de premier [Sursa foto: Facebook]

-Pe 6 decembrie, românii au decis componența viitorului Parlament. Am luat decizia astăzi să îmi depun mandatul de prim-ministru. Obiectivul meu e de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD. Obiectivul perioadei ce va urma e de a fi implicat în negocierile pentru un guvern care să ofere românilor garanția unei direcții corecte pentru România.

- Guvernul, după demisia mea, va fi condus de un membru al cabinetului desemnat de președinte. Am încredere că în negocierile ce vor fi declanșate, vocea rațiunii va triumfa. Demisia mea vreau să arate limpede că nu mă cramponez de o funcție, nu pun condiții. Interesul României este deasupra interesului PNL și al meu personal.

- Le transmit cetățenilor români că orice măsură luată, chiar dacă a generat efecte nefavorabile, a fost luată cu un singur scop: de a apăra sănătatea și viața românilor, de a apăra locurile de muncă. Sunt convins că în viitoarele negocieri PNL va da premierul și va forma coloana vertebrală a guvernului care să realizeze saltul în dezvoltarea economică de care are nevoie.