Vești excelente pentru Bianca Drăgușanu! Afacerea care i-a umplut buzunarele după pandemie: "Am parte de o marfă de calitate, dar și de vânzări foarte bune!"

Bianca Drăgușanu trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Iubește, are o fetiță superbă, iar pe plan profesional bifează succes după succes. Afacerea cu haine i-a adus bani frumoși vedetei, mai ales după pandemie. Chiar ea a dezvăluit cât de bine i-a mers în ultimul an!

Bianca Drăgușanu a dat lovitura cu afacerea pe care o are

Dacă în timpul pandemiei afacerile au avut de suferit, acum a venit vremea ca antreprenorii să recupereze tot ce au pierdut. Pentru Bianca Drăgușanu, ridicarea restricțiilor a însemnat un nou avânt pe plan profesional.

Vedeta, care are de mai mulți ani o afacere cu haine și rochii de mireasă, susține că nu se aștepta la câștiguri atât de mari, după perioada de lock-down: "Anul acesta e unul excelent pentru mine. În primul rând fiindcă am scăpat de pandemia aceea penibilă. Bine, nu uit că după pandemie ne-am trezit imediat cu un război! Dar în absența pandemiei, româncele au revenit la viața lor normală. Și în acest an pot spune că s-au măritat într-o veselie. Când am pornit în 2022, în stoc aveam circa 1.000 de rochii de mireasă. Acum, la început de noiembrie, nu cred să mai fie mai mult de o sută. Ca atare, pot spune că am parte și de un interes sporit din partea româncelor, și de o marfă de calitate, dar și de vânzări foarte bune!", a declarat Bianca Drăgușanu, pentru playtech.ro.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca a dezvăluit și cât au fost dispuse să plătească româncele, pentru creațiile ei. Cele mai căutate rochii nu au avut deloc prețuri mici: "Româncele știu să aleagă, au un bun gust aparte. Și la calitate, și la frumusețea modelului, dar ținând cont și de sumele cerute. La mine, cele mai multe rochii cumpărate au fost cele al căror preț s-au învârtit în jurul a 1.000 de euro. Nu pot decât să mă bucur că am făcut atâtea fete fericite!", a mai spus blondina, pentru sursa citată.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]