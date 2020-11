Vești proaste pentru Elena Băsescu, în prima zi de campanie pentru parlamentare! Fiica fostului președinte, amendată de Poliție

Elena Băsescu s-a trezit fără mașină, după ce a parcat ilegal [Sursa foto: Instagram]

Elena Băsescu s-a trezit fără mașină în locul în care a lăsat-o peste noapte. Fiica fostului președinte al României și-a recunoscut greșeala, motiv pentru care a făcut o postare pe pagina sa de Facebook.

„Azi noapte, când am ajuns acasă la Constanţa, am lăsat maşina pe strada unde se afla blocul în care stau, pe un loc haşurat. În dimineaţa aceasta, compania municipală mi-a ridicat maşina parcată neregulamentar. Înţeleg că am greşit, voi plăti amenda şi voi merge să-mi iau autovehiculul ca orice alt cetăţean. Pe viitor, voi fi mult mai atentă unde îmi parchez maşina”, a mărturisit Elena Băsescu, pe Facebook.

Așadar, Elena Băsescu va fi amendată de de Poliție, după ce a parcat neregulamentar. În postarea ei de pe rețelele de socializare, politiciana a vorbit despre problematica locurilor de parcare din Constanța. Fiica lui Traian Băsescu se află în campanie pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Ea candideaza din partea Partidului Mișcarea Populară (PNM) pe locul 1 la Camera Deputatilor.

„Toți constănţenii ştiu cât de aglomerat este oraşul şi ce problemă mare este lipsa locurilor de parcare. Sper ca noua administraţie locală din Constanţa să îşi respecte angajamentele de a construi mai multe parcări în oraş. Asta nu înseamnă că îmi caut scuze, ci doar că problema parcărilor trebuie rezolvată. Pentru că am văzut că s-a spus că am parcat în staţia de autobuz, pun această poză pentru a se vedea exact unde am lăsat maşina. ( pe locul încercuit cu roz)”, a încheiat Elena Băsescu, în mediul online.

Azi noapte, când am ajuns acasă la Constanţa, am lăsat maşina pe strada unde se afla blocul în care stau, pe un loc... Posted by Elena Basescu on Friday, 6 November 2020

Fiica cea mică a lui Traian Băsescu se întoarce în politică! Elena Băsescu și-a dat demisia de la Camera de Comerț și Industrie și s-a angajat la Camera Deputaților. Acum, fiica fostului președinte muncește în regim de telemuncă și nu va mai fi nevoită să facă drumul până la serviciu.

Elena Băsescu, în timpul campaniei din Constanța[Sursa foto: Instagram]

Elena Băsescu s-a angajat drept consilier la Camera Deputaților din partea Partidului Mișcarea Populară, partid înființat de Traian Băsescu. Citește continuarea AICI.