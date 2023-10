Vești proaste pentru Narcisa, fosta iubită a lui Nicolae Guță! Este bună de plată, după ce a fost dată în judecată și a pierdut procesul

In articol:

Narcisa Balaban, fosta parteneră a lui Nicolae Guță, trece prin clipe dificile. Bruneta are probleme financiare, iar recent a pierdut un proces cu o firmă de telecomunicații și este nevoită să scoată bani grei din buzunar.

Narcisa Balaban are probleme financiare

Narcisa Balaban a trăit o viață de lux și fără probleme alături de Nicolae Guță, însă odată cu despărțirea lor lucrurile nu au mai stat așa. Potrivit SpyNew s, vedeta are probleme serioase din punct de vedere financiar. Mai multe companii de telecomunicații i-au deschis nenumărate procese pentru neplata facturilor, iar acum a pierdut procesul cu una dintre ele. Aceasta trebuie să plătească acum suma de 2.315,25 de lei, dar și suma de 144,73 de lei penalități contractuale.

„Soluția pe scurt: Admite în parte cererea de valoare redusă. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 2.315,25 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de telecomunicații, și suma de 144,73 lei reprezentând penalități contractuale calculate până la data de 30.03.2022. Obligă pârâtul la plata dobânzii legale penalizatoare de la data de 31.03.2022 şi până la data achitării efective a debitului. Obligă pârâtul la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în cuantum de 200 lei, reprezentând contravaloarea taxei judiciare de timbru. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 3 București. Pronunțată astăzi, 27.09.2023, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotarâre 8235/2023 27.09.2023”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Narcisa Balaban a vorbit despre începutul relației ei cu Nicolae Guță

Narcisa a vorbit, în urmă cu ceva timp, despre relația ei cu Nicolae Guță. Aceasta a povestit cum s-au cunoscut și cum a început povestea lor de dragoste.

„Pe Nicolae Guță l-am cunoscut la o petrecere, la o nuntă, și acolo i-a dat eu dedicații, una, alta. Am mai schimbat o vorbă și el mi-a zis: ‘Mă Narcisa, chiar îmi ești o femeia așa, simpatică’, să-i las numărul de telefon. Și i-am lăsat numărul de telefon, nici nu m-am gândit că el mă va suna. După aia am început să vorbim o lună, nu mai știu cât și ne-am reîntâlnit. De atunci am rămas împreună”, a povestit aceasta despre începutul relației cu Nicolae Guță, în emisiunea "În oglindă", moderată de Mihai Ghiță.