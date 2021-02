In articol:

Vezi ce soție frumoasă are Cornel Marin, pictorul fără mâini, de la Românii au Talent, sezonul 11. Femeia i-a fost alături în cele mai grele momente.

Vezi ce soție frumoasă are Cornel Marin de la Românii au Talent

Pictorul fără mâini, Cornel Marin, i-a impresionat pe jurații de la Românii au Talent cu harul său deosebit de a picta cu gura.

Cornel Marin a rămas fără mâini în urma unui accident terbil, în care s-a electrocutat. Pictorul a stat 11 luni în spital, iar mâinile i-au fost amputate.

Citeste si: Cornel Marin de la Românii au talent are mâini!? Pe scena a apărut fără brațe, însă toți au avut un șoc când au văzut că în pozele de pe rețelele sociale

Însă o rază de speranță a apărut în viața sa atunci când s-a îndrăgostit de soția lui, care i-a dăruit și o fiică.

De atunci viața lui Cornel Marin a căpătat un nou sens, ba chiar s-a apucat și de pictat.

Citeste si: O asistentă medicală de la Spitalul „Marius Nasta” din București a murit după doza de rapel- bzi.ro

”Mergeam cu animalele la păscut, a început o ploaie, iar de la un stâlp de înaltă tensiune m-am electrocutat. Aveam 17 ani. După ce am ieșit din comă, nu știam ce se întâmplă cu mine, m-am uitat la mâini și le-am văzut negre și încă nu realizam ce se întâmplă. Am stat 11 luni în spital și mi s-au amputat ambele mâini.

După ce am ieșit din spital am cunoscut pe cineva, m-am îndrăgostit și asta mi-a dat o forță enormă. După aceea s-a născut fetița mea și am simțit că am o a doua șansă la viață, iar atunci eram încărcat de energie și am început să pictez”, a mărturisit concurentul la Românii au Talent.

Cornel Marin, pictorul fără mâini, moment impresionant la Românii au Talent! Alexandra Dinu: ”Ești un exemplu viu, mulțumim pentru această lecție de viață!”

Cornel Marin i-a impresionat pe jurații de la Românii au Talent

Marin Cornel a ținut pensula în dinți și a pictat un tablou intitulat ”Tablou speranței” cu care i-a impresionat pe jurații: Andi Moisescu, Andra, Alexandra Dinu și Florin Călinescu.

Artistul a câștigat ropote de apaluze și felicitări din partea juraților, profund impresionați de tăria și ambiția pictorului rămas fără mâini.

”Speranța asta trebuie predată din când în când și probabil că ești un foarte în măsură să ne spui ce înseamnă speranța pentru că eu doar la asta mă gândeam”, a spus Andi Moisescu.

Artistul a primit patru de ”DA” și a trecut în etapa următoare.

”Am tot stat și m-am uitat cum se transformă tabloul, cum poți să spui acolo o poveste. Ești un mesager al acestui mesaj puternic: Dragilor, ridicați-vă că puteți!”, a precizat Andra.

”Mesajul pe care ți l-ai dorit să-l transmiți prin prezența ta aici, a ajuns direct la inima mea și viața trebuie prețuită indiferent de obstacolele peste care trebuie să trecem și tu ești un exemplu viu și îți mulțumim pentru această lecție de viață”, a spus Alexandra Dinu.