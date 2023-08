„Viața este un carusel, azi ești sus, mâine ești jos” Andreea Marin, strigăt de ajutor în mediul online. Speră ca Mariana să mai aibă o șansă viață

In articol:

Andreea Marin a demonstrat de fiecare dată că este o luptătoare și că poate răzbi chiar și cele mai grele situații din viața sa. La rândul ei, admiră și ajută oamenii care dau dovadă de optimism și putere în fața încercărilor vieții, așa cum s-a întâmplat și de această dată.

Fosta prezentatoare TV a făcut public cazul unei femei care suferă de o boală grea, dar care își dorește cu orice preț să trăiască. Pentru a câștiga această luptă, are nevoie de o sumă consistentă, bani de care nu dispune în momentul de față.

Andreea Marin speră ca Mariana să aibă o șansă la viață

Andreea Marin și-a îndemnat toți urmăritorii să ofere o mână de ajutor Marianei, care suferă de cancer ovarian și care are nevoie de suma de 18 000 de euro pentru a putea fi supusă procedurilor medicale de specialitate, care sunt și foarte costisitoare. Punând mână de la mână, fosta prezentatoare TV speră ca întreaga sumă să se strângă, iar femeia aflată la mare necaz să aibă o șansă, după ce în ultimii doi ani s-a luptat cu toate armele pentru a rămână în viață.

„Mă numesc Mariana, sunt o femeie veselă, care până acum 2 ani se credea invincibilă.

Greșit! Viața este un carusel, azi ești sus, mâine ești jos.

Pe scurt, povestea mea: În anul 2021 viața mea s-a schimbat "am primit in dar un monstru" pe nume cancer ovarian. Pentru a scăpa a urmat o histerectomie totală și luni în șir de chimioterapie, apoi recidivă peritoneală.

Există o șansă ca de data aceasta să reușesc să-l înving la spitalul Sf. Constantin Brașov. Șansa mea la viață se numește Hipec. Echipa medicală din cadrul acestui spital, condusă de Doctor Bogdan Moldovan, specializată in chirurgie oncologică, a avut rezultate miraculoase in cazul multor pacienți.

Doar că din păcate sunt nevoită să vă spun așa:

Sănătatea costă:

Cost uriaș de mult pentru mine, 18.000 de euro. Am nevoie de ajutorul vostru.

Pe data de 13.09.2023 sunt programată pentru Hipec. Sunt puternică și optimistă.

Vreau să îmi păstrez viața!

Cont Raiffeisen

IBAN: RO77RZBR0000060019605520

TITULAR CONT: BURIU MARIOARA



este mesajul care a fost distribuit de Andreea Marin în mediul online.

Andreea Marin a fost suspectă de cancer în trecut

În anul 2018, Andreea Marin avea să trăiască una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, atunci când a fost supusă unei operații după ce i-a apărut o excrescență în zona cervicală. A trecut printr-o biopsie, însă, din fericire, tumoră s-a dovedit a fi benignă, însă așteptarea până la aflarea rezultatului, de două săptămâni, a fost un adevărat chin pentru ea.

„Mi-au scos doi pumni de celule crescute haotic pe corpul meu. 800 de grame de tumoare. Aveam cocoașa aceea în spate, care crescuse din senin. Așteptarea te omoară. E greu de descris în cuvinte ce simți în acele momente, până vine rezultatul.(...) Am trecut printr-o biopsie. Am fost unul dintre pacienții norocoși. Am avut doar de extirpat ceva. Alții nu sunt așa norocoși. Eu sunt un om puternic, mă știți doar, dar așa e, așteptarea te omoară. E greu de descris în cuvinte ce simți în acele momente, până vine rezultatul”, a povestit Andreea Marin.

