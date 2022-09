Viața lui Nicole Cherry s-a schimbat de când este mămică. Vedeta a dezvăluit cum scapă acum de stresul de după evenimente

In articol:

Nicole Cherry este o mamă foarte fericită. Vedeta își adoră fiica, pe micuța Anastasia. Așa cum era de așteptat, ca în cazul multor mame tinere, viața artistei s-a schimbat din multe puncte de vedere după ce a născut.

Chiar dacă artista a început să susțină iar concerte, acum are un fel total diferit prin care alege să se relaxeze după evenimente.

Cântăreața are un program total diferit de când a născut-o pe Anastasia. [Sursa foto: Instagram]

Ce o ajută pe Nicole Cherry să se relaxeze după concerte

Nicole Cherry are o viață plină. Printre concerte, timpul pe care îl petrece cu fiica ei, Anastasia și alte activități pe care le desfășoară vedeta, timpul pe care îl are pentru ea este foarte limitat.

Vedeta spune însă că și atunci când este extenuată, preferă să stea tot cu fiica ei pentru că, spune ea, acest lucru o relaxează cel mai tare.

„Am fost foarte bine din punct de vedere psihic, pentru că după perioada sarcinii și imediat după, sunt multe emoții care te înconjoară și te invadează clar, dar cred că am reușit să fac față cu brio. Am avut sprijinul lui Florin, care a contat enorm. Cred că pentru orice mămică este important să aibă sprijinul soțului, iubitului. Și ajutorul mamei a fost enorm. Momentan nu am momente așa să mă duc la masaj sau să mă duc la sală, nu mai am timp pentru asta, îți spun sincer. Dar pe mine mă încarcă fiecare moment alături de Anastasia și clar după concert și după sute de kilometri, relaxarea mea este Anastasia”, a mărturisit Nicole Cherry, pentru unica.ro.

Când totuși nu poate să stea cu cea mică, pentru că este plecată, Nicole Cherry are parte de un ajutor de nădejde, venit de la mama ei.

„Nu, mama mă ajută cu Anastasia. În mod normal, în weekend rămâne la ea, cel puțin în perioada verii așa s-a întâmplat, pentru că eu am fost la concerte și în timpul săptămânii am fost eu cu ea.”, a mai spus vedeta, pentru sursa citată anterior.