„Viața merită trăită!” Adevăratul motiv pentru care Loredanei Groza nu îi plac vacanțele! Artista a spus-o clar și răspicat: „O perioadă de inerție, pe care nu o agreez”

Loredana Groza nu mai are nevoie de nicio introducere, fiind de departe una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste de la noi. Încă de când a apărut pentru prima oară în lumina reflectoarelor a cucerit inima publicului.

Vedeta se bucură de o carieră de succes atât în industria muzicală, cât și în actorie, iar de-a lungul timpului a apărut în numeroase producții de succes. Ba mai mult decât, Loredana Groza se va întoarce în curând pe micile ecrane, în cadrul unui nou serial.

Datorită talentului, dar și carismei de care a dat dovadă a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt întotdeauna alături. Tocmai de aceea, artista nu își dorește să își dezamăgească publicul, motiv pentru care este dispusă să renunțe și la vacanțe.

Loredanei Groza nu îi plac vacanțele

Loredana Groza este iubită și apreciată de mulți români, mai ales că de-a lungul anilor a dat dovadă de perseverență, dar și de un munte de talent. A muncit foarte mult până a ajunge în acest punct al vieții sale, chiar dacă a trebuit să facă și sacrificii.

Mai precis, vedeta a mărturisit că preferă să nu aibă foarte multe vacanțe, întrucât o scot din ritm, lucru pe care nu și-l dorește sub nicio formă. Mai mult, artista a mai adăugat și faptul că este o fire activă și îi place să fie mai tot timpul pe scenă pentru a-i face fericiți pe fani cu muzica sa.

„Nu am avut multe vacanțe, aceasta a fost o ieșire foarte scurtă. Imediat cum am venit din India, am plecat la Făgăraș. Am avut spectacol acolo, iar când am plecat în India am avut concert în Mamaia. Și chiar mă simt bine că e așa, pentru că îmi place să am o vară activă, decât una cu prea multe vacanțe. Uneori vacanțele, dacă sunt prea lungi și prea dese, te scot așa din ritm. Până încarci din nou acele baterii de muncă, de lucru, e așa o perioadă de inerție, pe care nu o agreez. Îmi place să fiu în foc continuu. Viața merită trăită, fanii mei trebuie să se bucure tot timpul și pentru mine efortul nu e prea mare ca să îi fac fericiți.” , a mărturisit Loredana Groza pentru Unica.ro.

Artista are o relație extraordinară cu fiica sa, Elena

Loredana Groza nu este doar o artistă extraordinară, ci și o mamă extrem de grijulie și iubitoare. Se pare că pe parcursul anilor, artista a avut succes atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Asta pentru că are o fiică minunată cu care se mândrește întotdeauna. Diva are numai cuvinte de laudă la adresa fiicei sale, mai ales că sunt cele mai bune prietene și își împărtășesc cele mai mari temeri și trăiri. Artista este foarte fericită că a reușit să sudeze o astfel de relație cu Elena.

„Elena a avut de mică multe pasiuni, multe îndrăgosteli. Îmi povestește tot, sunt confidenta ei cea mai importantă. Nu că nu ar fi și prietenele ei. Îmi place că e relația noastră nu e doar formală, cum am avut noi, generațiile crescute pe vremea comunismului, în care erau puțin mai rigide discuțiile între mamă și fiică. Mai degrabă vorbeai cu tata decât cu mama anumite lucruri. Eu am încercat să sparg aceste bariere și să mi-o apropii, să fim ca niște prietene, ca niște surori.”, a mai spus artista pentru sursa menționată anterior.