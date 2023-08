Vica Blochina ajunsese în pragul disperării din cauza kilogramelor în plus. Dezvăluirile șocante la care nimeni nu se aștepta: ”Mă gândeam că viața nu are sens”

In articol:

Vica Blochina este o femeie frumoasă și asumată. Mereu a știut să facă față provocărilor și să aibă tot timpul un zâmbet pe față. Însă, de data aceasta, blondina a avut numeroase gânduri negre din cauza problemelor de greutate.

Vica Blochina, despre problemele cu kilogramele în plus

Ce mărturisiri a făcut?

Vica Blocina este o femeie frumoasă și cunoscută în showbiz-ul românesc. Blondina s-a făcut remarcată în urmă cu mult timp, pe vremea când avea o relație cu Victor Pițurcă. Relația dintre cei doi a fost extrem de mediatizată, mai ales că au împreună un băiat.

Fosta parteneră a antrenorului de fotbal a știut mereu cum să facă față provocărilor și să aibă tot timpul un zâmbet pe față. Cu toate acestea, anumite situații din viața ei au făcut-o să creadă că nu mai are putere să le ducă și s-a gândit chiar că viața nu mai are niciun sens. Recent, pe canalul ei de youtube, Vica Blochina a făcut mărturisiri neștiute despre perioada în care s-a luptat cu kilogramele în plus. Aceasta a spus că ajunsese să se urască, iar relația cu cei din jur să se degradeze.

Nu mai suporta să se privească în oglindă și se certa singură pentru greutatea sa. De asemenea, blondina a precizat că a depus eforturi considerabile, printre acestea se numără și faptul că nu mânca cu zilele și ținea post negru.

„Am fost foarte supărată pe mine, pe lumea din jurul meu, efectiv mi-a afectat modul de viață și comportamentul față de oameni și față de mine. Am fost foarte nemulțumită, nemulțumirea asta venea 100% din cauza faptului că aveam kilograme în plus. Dacă nu mă văd bine, eu nu mă simt bine. Eu sunt un om care cere foarte mult de la el, pot spune perfecționistă. Tot timpul vreau să arăt bine, să fiu frumoasă. Mă certam singură, mă uram, am ajuns să mă urăsc. Pur și simplu când treceam pe lângă oglindă în casă întorceam capul pentru că nu mai știam ce să fac. Mă certam foarte mult, îmi ziceam: Băi, dar tu nu ești în stare să slăbești. Făceam eforturi supranaturale. Au fost 21 de zile în care am ținut post cu apă plată și 3 zile post negru fără apă și am slăbit 900 de grame, până la un 1 kg.” , a spus Vica Blochina pe canalul de YouTube.

Mărturisirile șocante făcute de blondină: ”Am vrut să mor”

Tot pe canalul ei de YouTube, Vica Blochina le-a mărturisit urmăritorilor că perioada prin care a trecut este foarte tristă. Mai mult decât atât, aceasta a precizat că se gândea, iar din acest motiv a decis să meargă la preot ca să o ajute să scape de gândurile negre.

De asemenea, blondina a mai spus că sunt foarte multe persoane care se confruntă cu situații de genul, mai ales că oamenii te privesc cu alți ochi atunci când ești mai plinuț, potrivit vedetei, mulți văd lipsa de bun simț în persoanele care au kilograme în plus.

, ,E foarte tristă povestea asta. Mi-e foarte greu să povestesc prin ce am trecut, pentru că efectiv am vrut să mor. Erau momente în care mă trezeam și mă gândeam că viața nu are sens. Pur și simplu eram disperată că nu puteam să slăbesc. Frustrarea asta m-a afectat, încât nici dacă mergeam la preot și vorbeam cu el nu știam încotro să o iau, dar a fost foarte grea perioada și eu știu că sunt foarte multe persoane care au această problemă, dar nu vor să arate sau să povestească, pentru că dacă ești plinuț, gras, ești asociat cu lipsa de bun simț”, a mai precizat blondina.