Vica Blochina, mărturisiri emoționante aseară, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”: “Nu mi-a spus niciodată că mă iubește, dar a avut mereu grijă de mine”

Vica Blochina, fostă balerină, a făcut unele declarații emoționante în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", difuzată aseară, la Kanal D. În timpul interviului, ea a vorbit despre dificultățile prin care a trecut pentru a ajunge balerină și a evocat relația cu tatăl său.

Vica Blochina a mărturisit că a suferit mult pentru a-și îndeplini visul de a deveni balerină

În ciuda aparentei sale puternice și a faptului că mereu zâmbește, ea a dezvăluit că în copilărie a avut parte de o educație severă în Lituania, unde era necesar să fii supus la bătăi și jigniri pentru a performa în dans. Aceasta a fost o experiență dificilă pentru ea, începând de la vârsta de 4 ani.

“ Foarte multă suferință am îndurat, chiar acum ascult întrebările și nu îmi vine să cred. La cât de puternică sunt eu și râd tot timpul… A fost foarte greu pentru un copil de 4 ani... educația la noi (n.r. în Lituania) a fost, dacă vrei să fii foarte bun trebuie să fii bătut si jignit. Așa am crescut, bătută si jignită în sala de dans ”, a declarat Vica cu ochii in lacrimi.

În continuare, Vica a vorbit despre tatăl său și recunoștința pe care o simte față de el. Ea a afirmat că a avut o relație foarte bună cu tatăl său și că acesta a fost un părinte iubitor și grijuliu.

Vica Blochina și-a împărtășit aceste amintiri personale cu sinceritate și într-un mod emoționant în timpul interviului. Ea a subliniat eforturile și sacrificiile pe care le-a făcut pentru a-și urma pasiunea pentru dans și a evidențiat importanța sprijinului și iubirii familiei în realizarea acestui vis.

“ I-aș mulțumi pentru tot tatălui meu, pentru ce sunt eu acum. Am avut o relație foarte bună cu tata… M-a iubit foarte mult, a fost un părinte bun. Poate, într-adevăr, foarte dur, nu mi-a spus niciodată că mă iubește, dar a avut mereu grijă de mine”, a povestit vedeta.