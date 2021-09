Vica Blochina, primele declarații după ce s-a aflat că apartamentul de lux, primit cadou de la Pițurcă, va fi scos la licitație: "Nu mă ascund. Am o problemă..."

In articol:

Vica Blochina trece printr-o perioadă dificilă. Fosta parteneră a lui Victor Pițurcă a pierdut apartamentul din centrul Bucureștiului din cauza unor datorii acumulate la întreținere, fiind executată silit.

Vica Blochina, primele declarații după executarea silită

Frumoasa blondină a dat cărțile pe față și a vorbit pentru prima oară despre datoriile care au făcut-o să își piardă locuința. Vica a recunoscut că a dus procese ani de zile cu asociația de proprietari, care a dat-o în judecată de mai multe ori, din cauza plăților neachitate.

Mai mult, vedeta spune că, de fapt, ea ar fi preluat apartamentul cu o datorie despre care nu știa și care a crescut pe parcursul timpului: "Nu mă ascund. Am o problemă cu administrația de ani de zile. A fost o problemă de când am cumpărat această casă. Când am cumpărat, noi am preluat cu o datorie despre care eu chiar nu am știut. Au crescut foarte mult penalitățile. Când am vrut să mă înțeleg cu ei nu am putut, m-am certat, știi că eu sunt rea. Am zis, nu vreți așa, nu vreți. Nu e vorba să mă dea afară cineva din casă", a declarat Vica Blochina, în cadrul unei apariții tv.

Vica Blochina[Sursa foto: Instagram]

Vica Blochina se simte hărțuită

Cu toate că era conștientă de situația în care se afla, Vica consideră că cei care au dat-o în judecată au avut o atitudine total nepotrivită față de ea.

De asemenea, fosta parteneră a lui Victor Pițurcă se simte chiar hărțuită de asociația de proprietari, căci aceștia au chemat-o prin tribunale de câte ori au avut ocazia, până au câștigat procesul în instanță: "M-au dat de multe ori în judecată, e a 4-5-a oară. Mă hărțuiesc, într-adevăr. Nu știu, sunt foarte mari penalități. Mă doare capul… Apartamentul costă jumătate de milion de euro. Dacă ei vor să-l vândă pentru 100 de milioane, să-l vândă, eu sunt fericită. Îmi iau alt apartament, în altă parte. Dacă vrea cineva să cumpere apartamentul meu, e de vânzare.", a mai adăugat vedeta.

Apartamentul în care Vica și fiul ei au locuit în ultimii 14 ani i-a fost făcut cadou chiar de către tatăl copilului, Victor Pițurcă.

Imobilul, care este situat în centrul Bucureștiului, are 125 de metri pătrați și o valoare estimată la 350.000 de euro.