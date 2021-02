Victima actorului acuzat de viol, declarații cutremurătoare: ”A spus că dacă țip mă va tăia”

In articol:

Alexander Zudor este suspectat de de oamenii legii că ar fi comis un viol și a agresat alte două femei. Actorul, în vârstă de 47 de ani, a fost identificat abia pe 1 februarie 2021, la 3 luni de la prima faptă. Acesta a fost audiat de polițiști, însă nu a dorit să comenteze nimic, respingând toate acuzațiile care i se aduc.

Citeste si: Actorul bănuit că ar fi violator în serie, imaginea PNL la alegerile europarlamentare din 2019! Alexander Zudor a avut rolul principal în clipul imnului de campanie! VIDEO

Totul a început în luna noiembrie a anui trecut, când o tânără de 22 de ani a mers la Secția 18 de Poliție și a reclamat că un bărbat a violat-o. Fata se întorcea acasă în jurul orei 23:30, când un bărbat cu fața acoperită i-a pus cuțitul la gât și a abuzat-o într-o parcare. (VEZI CONTINUAREA AICI)

Alexander Zudor

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

Mărturisirile cutremurătoare ale unei victime

Trei victime au fost identificate de către oamenii legii.

O tânără care a fost agresată de actor a făcut declarații cutremurătoare la Realitatea Plus.

"S-a întâmplat când veneam de la muncă, pe 5 decembrie, la ora 21:30. Am fost atacată din spate, nu i-am simțit prezența. Eram îmbrăcată gros, era frig afară și a îngercat să mă tragă pe un teren viran de lângă bloc(...) Am fost la poliție, unde am aflat că sunt mai multe cazuri. Nu îmi e rușine. Nu mi se pare normal ce se întâmplă. Sper ca toată lumea care trece prin așa ceva să vorbească și să se stopeze astfel de cazuri pentru că nu este ok", a mărturisit fata, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

Citeste si: Un bătrân din Dolj a abuzat și a lăsat gravide două minore! Bărbatul a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare

De asemenea, tânăra a explicat că a fost amenințată de agresor: "M-a amenințat (...), a spus că dacă țip mă va tăia, dar nu pot spune că am simțit acel obiect.(...) Nu mi-a fost ușor să îl identific. Am încercat să întorc capul, dar nu m-a lăsat, m-a ținut de gât. L-am recunoscut după statură și după modul cum a acționat".

Tânăra a spus, conform sursei citate, că a aflat că bărbatul este după gratii, de la știri. "Trauma care rămâne există, nu trebuie neapărat (ca agresiunea- n.r.) să se concretizeze cu actul de viol. Agresiunea, în sine, este o traumă. Atât pentru mine, cât și pentru părinții mei(...) să vezi o mamă, un tată care să vină în stația de tramvai să mă aștepte de la muncă la o vârstă la care nu ar trebui să depinzi de cineva, să rămâi cu amintiri de acest gen, asta nu este ok", a încheiat tânăra agresată.

sursa- Realitatea Plus