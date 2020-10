Victor Ponta - Pro Romania [Sursa foto: Facebook]

Victor Ponta, fostul rival al lui Klaus Iohannis în lupta pentru Cotroceni și un actual nume important al Opoziției parlamentare, a lansat o serie de atacuri dure în direcția șefului statului și a Guvernului pe care acesta îl susține. Președintele Pro România compară criza Covid-19 cu tragedia de la Colectiv din 2015 și spune că situația pierderilor omenești din cauza acestei boli este mai grea decât cea de la dramaticul incendiu, asta pentru că acum mor mai mulți oameni, dar cu toate acestea președintele Klaus Iohannis laudă activitatea cabinetului Orban.

Victor Ponta, atac la Guvern și Iohannis

In articol:

Ponta critică dur gestionarea crizei pandemice de către Guvern.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

„Domnul preşedinte ne spune că e foarte bine, că Guvernul gestionează foarte bine situaţia. Dar dacă o gestiona rău cum era? Pe zi mor 60 de oameni, mai mulţi decât cei de la Colectiv. Eu am demisionat pentru un accident la care nu aveam eu treabă, nu se ocupa Guvernul de treaba asta. Acum mor 60 de oameni în fiecare zi. E un nou Colectiv. Şi Iohannis spune că Guvernul gestionează bine? Dar câţi trebuie să mai moară? În România, numărul deceselor e de trei ori mai mare decât în celelalte ţări raportat la numărul persoanelor îmbolnăvite. România este ţara care face cele mai puţine teste, care după opt luni are exact acelaşi număr de paturi la ATI. Sau probabil mai mic. România e ţara care are exact acelaşi număr de angajaţi la DSP. Ne supărăm că sună bolnavii la DSP şi nu răspunde nimeni. Nu s-a mai angajat niciunul în plus”, a declarat Victor Ponta.

Victor Ponta critică organizarea de alegeri în pandemie

Fostul premier a mai criticat faptul că Guvernul PNL nu ia în seamă adevăratele probleme din domeniul sănătății și că în loc de asta și-a văzut interesele politice, mai exact s-a ocupat de organizarea alegerilor locale.

“Asta trebuia să facă Guvernul, nu să facă alegeri. Auzim în fiecare zi de colegi infectaţi. Ludovic Orban doarme bine? Problema e următoarea. Nu are cum să fie logic atâta timp cât există două elemente. Oamenii spun că e rău. Dar dacă ăștia organizează alegeri înseamnă că nu e aşa de rău. Având în vedere că avem alegeri în decembrie şi că Iohannis şi Orban ies aşa des înseamnă că lucrurile sunt chiar bune”, a mai spus Ponta. (Vezi și: Victor Ponta, despre alegerile locale 2020: ”După atâta scandal, ne așteaptă patru ani răi”)