Victor Ponta, dezvăluiri NEAȘTEPTATE despre relația cu Daciana Sârbu! ADEVĂRUL, diseară, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”

Marți, 8 decembrie, Victor Ponta vine la “40 de întrebări cu Denise Rifai”, pentru a clarifica o serie de aspecte, atât în ceea ce privește cariera de om politic, aflată sub lupa mediatică, cât și viața privată a acestuia.

Fost Prim Ministru al României în perioada 2012 – 2015, candidat la alegeri prezidențiale și actual deputat și președinte de partid, cu o îndelungată experiență în politică și o notorietate care a venit la pachet cu foarte multe controverse, Victor Ponta va trebui să răspundă celor 40 de întrebări adresate de Denise Rifai, în ediția de marți a emisiunii.

“Sunt pregătit pentru ceva teribil, ce nu mi s-a mai întâmplat! Am zis că le-am văzut pe toate în acești ani de politică…”, a spus Victor Ponta, chiar înainte de a fi supus tirului de întrebări.

“Veti ajunge vreodata Presedintele Romaniei?”, “Ati fost racolat de Securitate, in liceu?”, “Cati bani va intra lunar in casa?”, “V-ati lecuit de aroganta?”, “De ce v-ati casatorit doar in strainatate? sunt doar câteva dintre cele 40 de întrebări adresate fostului Premier al Romaniei in editia de marti a emisiunii, difuzata de la ora 23:00, la Kanal D!