Președintele Pro România, Victor Ponta, va trebui să între în izolare la domiciliu după ce a intrat în contact direct cu o persoană diagnosticată cu coronavirus. Este vorba despre medicul Aurelia Țaga, medic primar la Pediatria din Bacău și candidat din partea partidului condus de politician la președinția Consiliului Județean Bacău.

Victor Ponta, în izolare! Primele declarații ale președintelui Pro România

După ce a aflat că medicul cu care a intrat în contact este diagnosticat cu coronavirus, Victor Ponta a transmis un mesaj tranșant la adresa opoziției.

"Doamna Doctor Aurelia Taga (candidat PRO Romania la Presedintia Consiliului Judetean Bacau) a contractat, din pacate, ca multi alti medici, noul coronavirus! Ii urez, in numele Echipei PRO Romania, multa sanatate - din pacate aceste Alegeri NU trebuiau sa aiba loc in aceste conditii/dar interesele electorale ale PNL si PSD sunt mai importante decat sanatatea publica!

Eu fac campanie alaturi de candidatii PRO Romania - respectand toate regulile de siguranta ( masca, dezinfectant , numar de persoane, evenimente in spatii deschise ) / inclusiv momentul fotografiilor ( in care imi scot masca) este organizat de staff in conditii de siguranta! Voi face tot ce tine de mine sa imi protejez familia, colegii si toti cei cu care interactionez!

Dar - trag inca o data semnalul de alarma - incapatanarea lui Orban si a celor de la PNL si PSD in a face Alegeri in aceasta perioada - va aduce un cost urias pentru romani! Si raspunderea trebuie sa fie a celor vinovati!", transmite Victor Ponta.