Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat o fetiță. Ce au observat la chipul ei când au ajuns cu ea acasă și s-au uitat mai atent la ea

Victor Ponta și Daciana Sârbu formează o familie fericită și, în prezent, cei doi sunt părinții a trei copii, respectiv, două fete și un băiat.

Daciana Sârbu: „Când am văzut-o prima dată, mi s-a părut că seamănă cu Victor”

Andrei, băiatul cel mare din prima căsătorie a lui Victor Ponta, Irina, fetița pe care o au împreună cei doi și Maria, micuța pe care Victor Ponta și Daciana Sârbu au adoptat-o. În urmă cu ceva timp, în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar, Daciana Sârbu a vorbit pentru prima dată despre micuța adoptată, iar soția politicianului a scos la iveală un detaliu nemaipomenit pe care l-a observat la chipul Mariei.

Soția lui Victor Ponta radiază de fericire atunci când vine vorba de copiii ei, iar în urmă cu ceva timp, Daciana Sârbu și-a deschis sufletul în fața publicului ei și a povestit pe îndelete despre familia sa, în special despre cei trei copii pe care îi crește împreună cu Victor Ponta.

La momentul respectiv, partenera de viață a politicianului a făcut o serie de dezvăluiri despre micuța Maria, fetița pe care au adoptat-o împreună, spunând despre aceasta că e cel mai vesel copil.

Mai mult decât atât, Daciana Sârbu a mai povestit că a observat un detaliu chiar atunci când a văzut-o pentru prima dată pe Maria, respectiv că i se părea că seamănă foarte tare cu Victor Ponta, partenerul ei de viață.

„Când am văzut-o prima dată, mi s-a părut că seamănă cu Victor. Eu am găsit un chip care radia bucuria. E cel mai vesel copil, le-am spus că nu dorim să mai vedem pe altcineva. Am văzut-o pe Maria şi am mers mai departe cu gândul că nimic rău nu are ce să se întâmple”, declara Daciana Sârbu în urmă cu ceva timp.

Victor Ponta, Daciana Sârbu și cei trei copii [Sursa foto: Instagram]

Cum au luat cei doi soți decizia de a o adopta pe Maria

Daciana Sârbu a mai povestit cum ea și soțul său au luat decizia de a o adopta pe Maria. Partenera politicianului a explicat că înainte de a face acest pas, ea și Victor s-au consultat cu ceilalți doi copii, respectiv Andrei și Irina, care au fost extrem de încântați de această idee.

Mai mult decât atât, fiica celor doi soți, Irina, a fost tare fericită la auzirea veștii că în familia lor va apărea un nou membru, asta pentru că își dorea foarte mult o soră.

„În momentul în care am luat decizia împreună cu copiii, lucrurile au mers natural. Andrei a spus că e pregătit să îi dea camera lui. Irina a spus că vrea să fie fată şi să nu-i dăm camera ei. Ea şi-a dorit mult o soră şi era fericită. Nu ştia ce o aşteaptă exact, dar având suportul lor lucrurile au mers şi mai uşor. E nevoie de multă iubire şi multă atenţie. Trebuie să fii bine, să ai în jur oameni care să te sprijine şi poţi să muţi munţii. Dacă ai un partener care îţi dă curaj, poţi. Am luat decizia când eram toţi', a povestit Daciana Sârbu.

