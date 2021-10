Victor Slav, despre revederea cu Anda Adam la „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Suntem niște oameni care...”

In articol:

Fanii emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities” vor avea parte de o surprinză în ediția de joi, 14 octombrie 2021! Victor Slav va prezenta în locul Ilincăi Vandici pentru câteva ediții. În cadrul emisiunii Teo Show, celebrul prezentator tv a făcut primele declarații despre întoarcerea pe micile ecrane. El a mai facut parte din echipa show-ului, fiind una dintre cele trei vedete din “Brigada sexy”, alaturi de Alex Velea si Bogdan Vladau.

„Nu pot sa spun ca nu am emoții, de fiecare dată cand urc într-un platou am emoții. În această emisiune mă simt în largul meu, am mai fost pe aici două sezoane. Fetele m-au primit foarte bine. O gașcă mișto și foarte cool”, a declarat Victor Slav, la Teo Show.

Victor Slab a fost întrebat cum a decurs revederea cu Anda Adam, fosta lui iubită. El a dezvăluit că în ciuda celor 9 ani de la despărțire, ei continuă să fie împreună prieteni.

„Suntem niște oameni care nu mai suntem împreună de 9 ani de zile cred. Suntem prieteni, ne vedem, ne salutăm. Uite că facem parte din aceeași emisiune”, a mai declarat noul prezentator de la „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Victor Slav a dezvăluit că pe noul jural al emisiunii, Tibi Clenci, îl cunoaște de mai bine de 18 ani de zile. „Pe jurați îi cunosc, iar pe Tibi îl știu de vreo 18 ani. Nu ne-am văzut de vreo 14-15 ani și a fost foarte drăguță revederea”, a mai spus celebrul prezentator tv.

Victor Slav, declarații pentru Teo Show [Sursa foto: Captura Video]

Victor Slav, prezentator la “Bravo, ai stil! Celebrities”!

Schimbarea vine pe fondul problemelor de săntate cu care se confruntă Ilinca Vandici. Pentru câteva ediții, Victor Slav îi va ține locul celebrei prezentatoare tv. Victor Slav a mărturisit că speră să se apropie de întâlțimea așteptărilor Ilincăi Vandici.

„Am mai facut parte din acest proiect, este un show minunat, de aceasta data va trebui sa fiu la inaltimea asteptarilor Ilincai Vandici, care este perfecta in rolul ei. O admir pentru eleganta, profesionalism, pentru modul relexat si cuceritor in care stie sa fie la carma acestei emisiuni atat de complexe”, a spus Victor Slav.