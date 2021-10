Victor Slav, la “Bravo, ai stil! Celebrities”

Incepand de astazi, 14 octombrie, pentru cateva editii, Victor Slav va prezenta emisiunea “Bravo, ai stil! Celebrities”. Schimbarea vine pe fondul faptului ca Ilinca Vandici nu va putea fi prezenta in platoul celebrului show din cauza unor probleme de sanatate. Acestea o vor tine, pentru scurt timp, departe de atmosfera incendiara de la filmari, dar cu atentia indreptata ca si pana acum spre evolutia concurentelor.

Victor Slav a primit cu bucurie propunerea de a fi iar in fata reflectoarelor de la “Bravo, ai stil! Celebrieties”, acesta a mai facut parte, in trecut, din echipa

show-ului, fiind una dintre cele trei vedete din “Brigada sexy”, alaturi de Alex Velea si Bogdan Vladau. Inainte de a pasi din nou in platoul emisiunii, acesta a declarat ca are mari emotii si ca spera sa se ridice la nivelul asteptarilor Ilincai Vandici.

“ Am mai facut parte din acest proiect, este un show minunat, de aceasta data va trebui sa fiu la inaltimea asteptarilor Ilincai Vandici, care este perfecta in rolul ei. O admir pentru eleganta, profesionalism, pentru modul relexat si cuceritor in care stie sa fie la carma acestei emisiuni atat de complexe”, a spus Victor Slav.