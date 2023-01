Victoria Răileanu și-a cunoscut logodnicul pe o platformă de dating: „Nu știi de unde sare iepurele.”

In articol:

Victoria Răileanu este una dintre cele mai cunocute și apreciate actrițe de la noi din țară. Vedeta se bucură de o carieră de succes, dar și de o viață personală fericită.

Victoria Răileanu și-a cunoscut iubitul pe aplicațiile de dating

După divorțul de fostul soț, Conrad Mericoffer, cu care are un copil, Victoria Răileanu și-a întâlnit iubirea, însă într-un mod cu totul surprinzător.

Victoria Răileanu a fost căsătorită cu Conrad Mericoffer, cu care are și un băiețel pe nume Carol, în vârstă de 8 ani. După o relație de 7 ani, în anul 2019, actrița a decisă se separe de fostul soț din cauza neînțelegerilor din cuplu. Despărțirea a fost foarte dureroasă, iar blondina a trecut cu greu. Cu toate acestea, Victoria Răileanu și-a făcut curaj și a decis că e momentul să cunoască persoane noi, astfel că, într-un mod surprinzător, aceasta a acceptat să își deschidă un profil pe o aplicație de dating, unde l-a cunoscut chiar pe actualul logodnic.

De asemenea, vedeta sfătuiește fetele să se distreze și să nu creadă că își pot găsi sufletul pereche pe aceste aplicații.

Victoria Răilescu nu era adepta platformelor de dating, însă s-a lăsat convinsă de prietenele ei să își facă un profil.

„ Nu vreau să intru foarte mult în subiect, sunt o persoană căreia îi place să își păstreze viața privată. Ce pot să spun este că nu am avut aplicații de genul acesta înainte să îl cunosc pe iubitul meu. Aveam o reticență față de ele. Sunt conștientă acum că am fost foarte norocoasă că am dat de el imediat. Ce pot să le spun femeilor care vor să încerce este să încerce, să se distreze, să nu creadă că primul găsit este soțul.

Până la urmă, dacă nu ne distrăm și nu luăm lucrurile cu puțin mai multă ușurință, atunci nu poți să te agăți de primul și să îi promiți luna și soarele. Poate să pornească ceva frumos și dintr-o ușurătate, să se construiască ceva clădit frumos și statornic și dacă pornește mai ușurel la început, dintr-o distracție. Vă puteți distra, puteți încerca, fiți nebune, spuneți nu dacă considerați că vreți să spuneți nu și nu vi se potrivește. Să o ia ușor, nu știi de unde sare iepurele.”, a mărturisit Victoria Răileanu, pentru ego.ro

Victoria Răileanu a apelat la un psiholog după despărțirea de fostul soț

Victoria Răileanu și tatăl copilului ei au decis să meargă pe drumuri separate după 7 ani de relație. Cu toate că actrița a dorit să țină secretă separarea, în anul 2020, când aveau deja un an de despărțire, aceasta a recunoscut. Vedeta a trecut cu greu, fiind un moment dificil pentru ea și chiar a apelat la un psiholog pentru a o ajuta.

„ Acum, că a mai trecut timpul, pot să spun foarte simplu: treci peste. Am muncit foarte mult cu mine. Mi-am pus întrebări la care am găsit răspunsuri destul de incomode, dar a trebuit să mi le accept, pentru că doar în felul ăsta am putut să evoluez și să îmi dau seama cu ce am greșit. A fost greu, dar orice divorț este greu. E ceva normal să fie așa. Mi se pare că oamenii se așteaptă să treci ușor peste dacă tu ești cel care ia decizia. Dar nu e deloc așa. Asta nu înseamnă că nu am iubit, că am luat decizia ușor. Nu! O despărțire e grea pentru oricine.”, a declarat actrița, conform libertatea.ro.

