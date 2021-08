Victorie pentru Simona Trașcă! Fanul obsedat nu mai are voie să se apropie de ea: „Sunt fericită că n-am pățit nimic”

In articol:

De câțiva ani, Simona Trașcă nu mai are liniște. Un bărbat s-a îndrăgostit nebunește de ea, iar dacă l-a început părea să fie ceva totul inofensiv, acesta a dezvoltat o adevărată obsesie pentru ea. Fosta asistentă TV era urmărită la tot pasul de individul care nu-i mai dădea pace.

Acesta o bombarda cu mesaje siropoase și înfricoșătoare și adesea o aștepta în fața blocului. Ultima întâmplare, însă, a lăsat-o cu un gust amar.

Fanul obsedat i-a trimis mai multe mesaje în care îi dezvpluia că a aflat la ce etaj locuiește și că este dej în fața imobilului în care ea locuiește. Pentru că a refuzat să ia orice fel de contact cu el, bărbatul a trecut la amenințări sinistre. El i-a spus că dacă nu o poate avea el, nimeni nu o va avea și că își va pune prietenii să o răpească, iar mai apoi o va ucide și se va sinucide și el.

Mesajele au speriat-o pe simona Trașcă care imediat a raportat cazul poliției. Fanul obsedat este acum plasat sub control judiciar și nu mai are voie să se apropie de blondină.

Simona Trașcă [Sursa foto: Instagram]

Fanul obsedat de Simona Trașcă, sub control judiciar

După ce a amenințat-o cu moartea, în sfărșit blondina a putut să ceară ajutorul poliției. Acum, individul nu are voie să se mai apropie de Simona Trașcă sau de casa ei. Fosta asistentă TV este fericită și consideră acest lucru o victorie adevărată.

„ Sunt un caz norocos că am obţinut controlul judiciar. Se pare că s-a speriat şi nu a mai continuat cum zicea. Cred nimănui nu-i place să meargă la puşcărie. Nu are voie să se apropie la 100 de m de mine, de casa mea la 200 de m, nu are voie să mă contacteze, să mă sune, să îmi dea mesaje. Mă simt mai liniştită. În primele zile tresăream prin bloc, mă speriam de vecini. Acum nu cred că ar mai face. Din ce a zis el într-un interviu pare că a înțeles în astea două luni că nu are cum să se atingă de mine… nu știu ce are el de gând să facă după astea două luni.

Dacă el o să continue, procurorul poate să prelungească controlul judiciar și nu cred că o să mai fie atât de greu să îl obțin.

Sincer sunt mai liniştită, am fost la mănăstire. I-am mulţumit Maicii Domnului că sunt un caz fericit. Au fost cazuri așa terminate cu tragedii. Așa e legea, până nu faci fapta, nu se pot lua măsuri. Sunt fericită că n-am pățit nimic fizic. Psihic a fost o perioadă grea”, a declarat Simona Trașcă

pentru RomâniaTV.