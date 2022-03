VIDEO A început asaltul asupra Kievului! Turnul televiziunii din Capitală, atacat cu rachete

In articol:

A început asaltul asupra Kievului! În urmă cu puțin timp, un nou atac al armatei ruse a avut loc în capitala Ucrainei. De data aceasta, ținta a fost turnului televiziunii din Kiev.

La scurt timp de când armata rusă a anunțat că va lansa atacuri asupra clădirilor ce aparțin Serviciului de Securitate Ucrainean, turnul televiziunii din Kiev a fost bombardat cu rachete. Mai multe imagini și videoclipuri s-au răspândit rapid în mediul online, cu momentul exploziei.

Potrivit The Guardian, consilierul ministrului ucrainean de Interne, Anton Herashchenko, a confirmat că turnul de televiziune din Capitală a fost atacat. Momentan, nu este clar dacă turnul a fost lovit direct.

Citeste si: Ce facem în cazul unui atac nuclear. Primele minute sunt vitale- bzi.ro

Russian forces have just fired at the #Kyiv TV Tower. #StandWithUkraine #StopRussia #StopPutinNOW pic.twitter.com/Prf3WMB4gt