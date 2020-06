Inițial, fusese transferată la Craiova cu toate că autoritățile știau prea bine că acolo nu există secție de mari arși. Nu te poți juca cu viața ei în asemenea hal, spune Vlad Voiculescu, cel care a făcut demersuri pentru ca tânăra să aibă șanse...

Între timp, fratele ei, care a stins flăcările ce o ardeau de vie, face mărturii tulburătoare.

Fratele adolescentei de 17 ani povestește încremenit episodul terifiant care i-a fost dat să-l trăiască. Era în altă încăpere când individul turbat i-a stropit sora cu benzină și i-a dat foc. A auzit țipetele durerii și a ieșit val vârtej afară... A dat nas în nas cu criminalul și a văzut-o pe fată în flăcări:

”A zis că nu e treaba mea să intru în casă, să o las să ardă! Ți-a zis să o lași să ardă? Da, că așa merită!”

Șocat, tânărul a încercat din răsputeri să o salveze:

”Ea era aici în pat. Am luat găleata cu apă, că nu am putut să intru... Am aruncat apă cu furtunul pe ea și am ieșit la poartă!”

