VIDEO. Bianca Rus se relansează în muzică, după o pauză de 7 ani! Cu ce manelist celebru colaborează

Bianca Rus se relansează în muzică, alături de Cocoș de la Călărași

Invitați în studioul Wowbiz.ro, Bianca Rus și Cocoș de la Călărași au vorbit în premieră despre noul lor proiect, piesa „Bella Dona”. Cei doi cântăreți sunt siguri că melodia va avea un real succes și se va clasa printre primele poziții în ceea ce privește trendingul de pe Youtube.

„Eu am vrut să fac o piesă un pic mai lentă, o piesă de dragoste. Bia a venit cu ideea să facem o piesă mai ritmată, mai de dans.”, a spus Cocoș de la Călărași pentru Wowbiz.ro

„El (n.r. - Cocoș de la Călărași) e pe suflet, așa, pe dragoste, iar eu cu silicoane, silicoane, picioare, modă și tot ce trebuie!”, a completat Bianca Rus.

Colaborarea dintre cei doi a fost una spontană

„Eram invitați la o emisiune și așa ne-am întâlnit. Eram împreună cu fetița mea, Melisa, și ea a cerut să facă o poză cu Bia. Au făcut poza, după ce am terminat emisiunea, am stat de vorbă și am zis să facem o colaborare.”, a declarat Bianca Rus la Wowbiz.ro.

Cocoș de la Călărași și Bianca Rus pregătesc videoclipul melodiei „Bella Dona”

„Sunt ferm convinsă că cei de acasă o să se uite la noi, o să le placă și o să îndrăgească muzica noastră. Acum am scos melodia, o să lansăm Bella Dona, să vedem cum merge și poate pregătim și alte surprize muzicale pentru toți fanii și urmăritorii noștri!”, a spus Bianca Rus pentru Wowbiz.ro

Bianca Rus a părăsit recent competiția Bravo, ai stil! Celebrities de la Kanal D, în timp ce Cocoș de la Călărași a devenit cunoscut publicului larg după lansarea melodiei „Hai să spargem gheața”, piesă care a făcut furori în trendingul din România, înregistrând mai bine de 24 de milioane de vizualizări pe Youtube.

Urmărește integral interviul din studioul Wowbiz.ro cu Bianca Rus și Cocoș de la Călărași: