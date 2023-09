VIDEO| Bogdan de la Ploiești a dezvăluit cine este bărbatul căruia îi dă el socoteală: „Singurul șef al meu!”

Cântărețul își iubește familia, iar de fiecare dată când are ocazia merge și îi vizitează. Bogdan de la Ploiești își filmează părinții în cele mai frumoase ipostaze. De curând, a postat un videoclip alături de tatăl său, în timp ce se aflau în vacanță.

Bogdan de la Ploiești, în vârstă de 28 de ani, se bucură de succes pe toate planurile. Artistul se mândrește cu o familie frumoasă, care îi stă alături la orice pas, și cu o carieră de succes în industria muzicală.

Bogdan de la Ploiești se mândrește cu tatăl lui. [Sursa foto: Captură Video]

El este tatăl lui Bogdan de la Ploiești

De curând, manelistul și-a vizitat părinții și bunicii. Răsfățatul familiei s-a bucurat de o primire ca la carte, deoarece tatăl lui a gătit pentru el și l-a așteptat așa cum a știut el mai bine.

În mediul online, Bogdan de la Ploiești a postat două clipuri video. În primul arată ce a gătit tatăl său pentru el, iar în celălalt a postat o melodie cu dedicație pentru părintele său.

„Ce bine ți-am semănat, ce bine m-ai antrenat, singurul șef al meu, numai tăicuțul meu! TATA❤️”, sunt câteva versuri pe care artistul le-a pus la postarea pe care a făcut-o pe platforma TikTok.

Cântărețul le-a arătat fanilor noua sa casă

În urmă cu doar câteva săptămâni, manelistul a făcut turul noii sale case pentru a le arăta și internauților unde va locui.

Bogdan de la Ploiești și-a construit vila de lux și a fost atent și la cele mai mici detalii. El și-a dorit o casă de vis cum și-o imagina de mult.

Manelistul are în casă un studio de înregistrări, un loc special pentru gaming, o sală de cinema, care are un ecran imens și fotolii confortabile din piele roșie, dar și o baie care are saună și piscină.

Bogdan de la Ploiești este iubit de milioane de fani. [Sursa foto: Facebook]

„Am ajuns și eu pe la căsuța mea, haideți să vă mai arăt pe aici. Trebuie să schimb pavelele. Cei cu pavele, trebuie să mă ajutați, neapărat! Aici o să avem piscină. 15 metri cu 6, avem la exterior foarte mult de muncă, dar facem, ușor, ușor. Acesta este living-ul, aici va fi șemineul, exact ca în poză, aici! Aici este zona de dining, terasa, aici avem pădure. Bucătăria o așteptăm, am dat comandă pentru mobilă de bucătărie. Pe partea din stânga, avem studioul. Aici e locul de gaming. Uite aici ce detalii. Aici vine studioul cu comunicare, cu tot(...) Aici este cinema. Mai avem puțin și e gata”, a declarat artistul atunci pe InstaStory.