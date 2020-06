În replică, tânărul spune că nu e nimic adevărat și că sunt ani de zile de când Brigitte l-ar fi gonit de acasă de nenumărate ori. Susține că a dormit pe la prieteni, prin stațiile de metrou și prin gări. Robert, fiul de 19 ani al lui Brigitte, era acasă, împreună cu doi prieteni, un băiat și o fată. Ar fi consumat stupefiante, spune chiar mama lui, apoi, pe la 6 dimineața, i-a furat autoturismul de lux și a gonit nebunește.

”Mi-a fost vandalizata casa de niste indivizi pe care nu-i cunosc si i-am gasit la mine in casa si mi-a fost furata masina! Si mi s-a adus masina distrusa total! O masina!”, spune Brigitte.

Brigitte a chemat poliția, iar agenții, după ce i-au percheziționat tânărului camera și nu au găsit nimic suspect, i-au dus la secție pentru audieri atât pe el cât și pe mama lui. Acolo, potrivit unor surse din anchetă, femeia de afaceri ar fi mărturisit că au existat și alte episoade când fiul ei ar fi bătut-o, tot pe fondul consumului de droguri. Tânărul, însă, are o altă variantă:

”Au venit niste prieteni, am ascultat muzica mai tare, ea era obosita. Mi-am insusit o sticla de vin de la ea, am baut, s-a suparat ca am dat muzica tare, a venit bum, bum pe scandal, de la o scanteie a iesit incendiu. Referitor la ce a spus ca am ridicat mana la ea, ca as face acest gest tragic ca un barbat sa dea intr-o femeie, mi se pare deplorabil. Am sunat-o de la sectie, mi-a zis ca la ea in casa nu am ce cauta, eu acum sunt homeless, nu am casa, dar ma descurc”.

