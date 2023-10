VIDEO| Bucurie mare în familia Manuelei Oprișiu. Bruneta și-a însoțit fiica în prima zi de grădiniță

In articol:

Fosta concurentă a emisiunii „Puterea Dragostei” și-a dus fiica pentru prima dată la grădiniță și a ținut să le arate și urmăritorilor săi cum a reacționat Ozana când a ajuns acolo.

Micuța nu părea foarte încântată de decizia mamei sale de a o duce în colectivitate, mai ales că va trebui de acum încolo să stea fără mama ei câteva ore bune.

Ozana a făcut senzație în prima zi la grădi. [Sursa foto: Captură Video]

Fetița Manuelei Oprișiu purta o rochiță stil cămașă albă, accesorizată cu un cordon și un dres negru, alături de un ghiozdănel ce aparține unui brand renumit. Cu ochii înlăcrimați, Ozana a mers alături de mama sa la grădiniță.

Manuela de la „Puterea Dragostei” a trecut peste despărțirea de fostul iubit

Manuela Oprișiu l-a dat uitării pe fostul partener, deoarece acesta nu a fost prezent nicio secundă în viața fiicei sale de când a venit pe lume. Bruneta spune că a trecut peste aceste clipe extrem de grele, însă acum este foarte bine, deoarece are tot sprijinul familiei sale și a oamenilor care o iubesc.

„Tatăl Ozanei este un subiect închis, nu există nici în viața mea, nici în viața Ozanei din niciun punct de vedere, sub nicio formă.

După o lungă perioadă în care mi-a fost greu, acum sunt bine. Am ajuns la concluzia că așa trebuia să se întâmple, așa a vrut Dumnezeu, așa a fost să fie și toate astea că să îmi fie mie bine și copilului meu. Sunt mult mai bine așa cum sunt acum, sunt bine fără el. E greu să fii mamă singură, nu e ușor, dar copilul îți dă o putere extraordinar de mare. Fata mea este cel mai mare dar pe care l-am primit în viața aceasta și ea îmi dă toată puterea, forța, să lupt, să merg înainte, să trag cu dinții pentru mine și pentru ea să îi ofer un viitor bun. Nu avem nevoie de terțe persoane care să ne încurce mai mult decât să ne descurce. Nu mai sunt lacrimi, de fapt, ba da, mai sunt, de fericire și de împlinire. Nu mai sunt lacrimi de suferință, sperăm nici să nu mai fie vreodată. E un subiect foarte sensibil pentru mine", a declarat Manuela Oprișiu în emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”.

Manuela Oprișiu a slăbit mai bine de 20 de kilograme după naștere

Focoasa brunetă arată impecabil acum, după ce a ajuns la 56 de kilograme, însă a luptat mult să ajungă la forma mult dorită. Tânăra acumulase multe kilograme în plus pe perioada sarcinii și nu se mai simțea deloc bine în pielea ei, așa că a apelat la ajutorul unui specialist.

Manuela Oprișiu este mamă singură și este mândră de fiica ei. [Sursa foto: Facebook]

„Acum am 56 de kilograme. Mi-am dorit foarte mult să slăbesc. M-a contactat o tipă pe Instagram, care mi-a spus că mă poate ajuta. La început am fost sceptică, pentru că nu credeam în produse și diete, dar să știi că am ținut cont foarte mult de această femeie. Mi-a dat teroare, a stat cu mine pe apel, ea nu este din țară. S-a ținut de capul meu până am ajuns la rezultatul pe care l-ați văzut mai devreme. Am ținut diete, am mâncat foarte puțin, am luat și ceva produse de la ea. În primul rând trebuie să ai ambiție, nu să trișezi. Trebuie să știi ce vrei, unde vrei să ajungi și să strângi puțin din dinți, pentru că nimic nu e ușor în viața asta. Dacă vrei să arăți bine, trebuie să faci anumite sacrificii.", a mărturisit Manuela Oprișiu, la WOWnews.