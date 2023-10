VIDEO| Cătălin Botezatu regretă și acum despărțirea de Tania Budi! Ce a putut să spună despre ea, într-un interviu recent: „Este o femeie pe care o iubești de la început până la sfârșit”

In articol:

Cătălin Botezatu a mărturisit de mai multe ori de-a lungul anilor cu ce femeie și-ar fi dorit să se însoare și cine este cea care i-ar fi dăruit cei mai frumoși copii. Designerul spune că și mama sa era de acord și o iubea mult pe acea femeie, cu care păstrează și acum o relație de prietenie.

Este vorba despre nimeni alta decât Tania Budi, despre care Cătălin Botezatu a vorbit fără perdea și într-un interviu recent. Creatorul de modă a menționat că blondina este singura femeie pe care mama lui a vrut-o drept noră, dar și cea pe care el a iubit-o cel mai mult și pe care o regretă până și în ziua de azi, deși au trecut mulți ani de la despărțirea lor.

„Cu Tania Budi am vrut să mă însor, iar mama mea mi-a spus tot timpul și îmi spune și acum: „Femeia pe care tu trebuia să o iei de soție și care ți-ar fi făcut cei mai frumoși copii era Tania Budi!” De altfel cu ea a fost de acord, cu celelalte nu, le-a urât! Asta e mama”, a spus Cătălin Botezatu.

Creatorul de modă are un respect deosebit și acum față de Tania Budi și o apreciază din tot sufletul. De fiecare dată când are ocazia, designerul o aduce în discuție pe frumoasa blondină: „Pentru mine Tania Budi e un înger, deși voi nu știți, și acum arată superb. Când eu am cunoscut-o arăta ca un înger, vă jur! Cu niște ochi superbi, la fel de superbi sunt și acum, cu un păr superb. Era un timbru, vorbea, vorbește calm. Este o femeie pe care o iubești de la început până la sfârșit și care nu are vârstă.”, a menționat Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu o regretă pe Tania Budi. [Sursa foto: Facebook]

Ce spune Cătălin Botezatu despre o posibilă împăcare cu Tania Budi?!

Designerul a fost întrebat de ce nu o caută pe Tania Budi și nu scoate inelul pentru a o cere de nevastă, iar el nu s-a ferit să răspundă cu toată sinceritatea, așa cum a făcut-o de fiecare dată: „Suntem prea bătrâni pentru asta și cred că amândoi vrem independență și vrem libertate.”, a declarat Cătălin Botezatu.

Omul de televiziune a încheiat interviul spunând că el nu ceartă femeile frumoase, mai face excepții cu unele manechine când se află pe podium, atunci când nu fac ce trebuie, aducându-le în discuție pe surorile Gabor, de care era mulțumit.

Cătălin Botezatu este singur în prezent. [Sursa foto: Facebook]

Cu cine se iubește Tania Budi?!

Ultima relație a Taniei Budi a fost cu Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”. Era vorba despre un bărbat mai tânăr decât ea, din Legiunea Străină, care locuia în Franța. Femeia făcea multe curse România- Franța, Franța- România și părea că iubirea dintre cei doi nu are limite.

Cu toate acestea, cei doi s-au despărțit după ce bărbatul ar fi fost infidel și ar fi umblat cu trei femei în același timp. Tania Budi a încercat să salveze relația, însă în cele din urmă cei doi au luat-o pe drumuri diferite.