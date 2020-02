In pozele de cuplu, Alina si Arthur pareau mai fericiti ca niciodata. Zambeau cu gura pana la urechi si erau atat de uniti incat isi imprimasera iubirea chiar si pe piele. In spatele acestor gesturi tandre se ascundea, insa, o relatie de cosmar.



Romanca in varsta de 34 de ani - mama a doi copii din relatii anterioare - era batuta constant de olandezul cu 25 de ani mai in varsta. Se certau mereu, iar ultima data, discutia aprinsa a avut loc duminica, dupa ce cuplul iesise la o petrecere.



Ana, cumnata romancei: S-au certat ca nu i-a placut lui cum ea a fost imbracata, a venit acasa si s-a drogat, a consumat droguri...

Arthur a atacat-o pe romanca in bucatarie si, chiar daca Alina ar fi opus rezistenta, nu i-a putut tine piept olandezului. A fost omorata cu salbaticie, apoi barbatul s-a descotorosit de trupul ei aruncandu-l la tomberon, intr-un cartier unde individul obisnuia sa faca afaceri. Vestea a venit ca un soc in tara, la rudele din Calarasi ale Alinei.



Crima odioasa a ingrozit intreaga Spanie. Prima pagina a ziarelor este despre romanca a carui trup a fost aruncat la gunoi de iubitul olandez. Arthur Karvink s-a predat dupa ce cadavrul femeii a fost descoperit de criminalisti si a marturisit teribila crima.

Citeste si: Chirurgul Mircea Beuran, acuzat că a primit mită de 10.000 de euro: „Caut să ți-i aduc cât mai repede”

Cazul șocant al româncei ucise de iubitul olandez

In urma cu 3 ani, Alina l-a cunoscut pe olandez intr-un restaurant din Spania. Barbatul a ademenit-o si i-a oferit un loc de munca la firma lui de imobiliare. De cand au devenit un cuplu, a inceput calvarul. Olandezul era foarte gelos si de aceea ce doi se certau foarte des.

Arthur este patronul unei agentii imobiliare de pe coasta Spaniei. A convins-o pe romanca sa se mute, impreuna cu fiul ei in varsta de 14 ani, in casa barbatului din Moraira. Acolo ar fi avut loc mai multe agresiuni, inclusiv fata de adolescent.

In luna iulie, anul trecut, Arthur a fost arestat de ofiterii garzii civile, dupa o bataie crancena aplicata romancei. Vecinii au sunat ingroziti la 112, dupa ce din casa se auzeau tipetele si plansetele femeii. Un ordin de protectie a fost emis pentru tanara romanca, insa la scurt timp aceasta a decis sa se impace cu olandezul violent, in speranta ca el se va schimba.

Acum, olandezul este arestat pentru crima si urmeaza sa fie trimis in judecata.