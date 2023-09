VIDEO| Connect-R, mesaj pentru femeile din întreaga lume: „În mintea mea, trebuia întreținută, ținută ca-n palme”

In articol:

Connect-R își încântă fanii din mediul online cu piesele sale, dar și cu lecții de viață, versete din Biblie și sfaturi pe care le oferă acestora. De curând, artistul a vorbit despre importanța femeilor în viața bărbaților, iar fanii au reacționat imediat.

Ce crede Connect-R despre existența femeilor

Cântărețul le-a vorbit celor care îl urmăresc pe TikTok despre importanța femeii în viața unui bărbat și despre felul în care vede el femeia în ziua de azi, iar apoi le-a transmis tuturor doamnelor și domnișoarelor de pe această lume că le iubește pentru ceea ce sunt. Fanii artistului au rămas profund impresionați de cuvintele rostite de artist.

„Obișnuiam să cred că o femeie adevărată este femeia frumoasă la chip, ulterior mi-am dat seama că, de fapt, o femeie adevărată e cea frumoasă în fel și chip. Am trăit mult timp cu falsa impresie că o femeie adevărată dă viață unui copil, nimic mai adevărat, dar o femeie adevărată mai degrabă își dă viața pentru copil!”, a spus Connect-R în mediul online.

Artistul nu s-a oprit aici și a continuat să le vorbească internauților cu aceeași intensitate: „Obișnuiam să cred că, domne, femeia adevărată trebuie să știe să facă mâncare, să facă bucate pentru bărbatul ei. Mai târziu am aflat că o femeie adevărată te hrănește cu bunătatea ei. În mintea mea, femeia trebuia întreținută, ținută ca-n palme, dar mi-am amintit că deși tata muncea de dimineață până seara, mama avea vreo trei job-uri!”.

Artistul a continuat seria mărturisirilor și a atins o coardă sensibilă a femeilor. „Credeam că o femeie adevărată trebuie să fie una inteligentă, să citească, poate, două cărți pe săptămână. Ulterior, mi-am dat seama că farmecul ei stă chiar în ușoara naivitate. Poate cea mai atrăgătoare chestie la o femeie este naivitatea, uneori chiar și jucată. În capul meu, femeia adevărată trebuia să fie puternică, prostul de mine, nu știam că o femeie adevărată se definește prin a fi fragilă.

Credeam că o femeie adevărată e un lider adevărat...nu știam că însăși nevoia femeii de a fi protejată, mă face pe mine mai bărbat. Căci, una dintre diferențele fundamentale dintre bărbat și femeie este că bărbatul e puternic în trup, iar cea din urmă are o inimă puternică. Am auzit de la un bun prieten că în filozofia asiatică, bărbatul și femeia sunt precum călărețul și calul. Doar unul știe drumul, dar doar celălalt poate să-l parcurgă. Nu este 1 martie și nici 8! E o simplă zi banală de toamnă, în care am simțit nevoia să vă spun că vă iubesc. Vă iubesc pentru că sunteți femei, dragostea!”, a declarat Connect-R.

Val de reacții la postarea lui Connect-R

Vedeta are o comunitate uriașă de fani în mediul online. În cadrul acestei postări a strâns zeci de mii de aprecieri, mii de comentarii și zeci de mii de share-uri.

„Și noi te iubim ...o iubim și pe Maya …nu excludem pe Misha care este o femeie adevărată și tu știi asta!”, „O femeie devine adevărată atunci când are un bărbat care o susține și apreciază tot ceea ce face!”, „Din păcate femeile adevărate descrise de tine ,nu pot îndeplini caracteristicile din cauza bărbaților care “nu le permit” sa fie așa…”, „Când vorbește Dumnezeu prin domnul Connect-r, toată lumea tace si dă validare. Vă iubesc”, „Ai rostit niște cuvinte de mi-au dat multe gânduri frumoase mulțumesc. Îmi respect nevasta dar mai făcut tu să realizez că pot fi și mai bun”, „Ar merge o piesă cu toate cuvintele astea despre femeie”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de fani.