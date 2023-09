VIDEO / Cristina Șișcanu, replică acidă după ce a fost criticată că se laudă în online cu teancuri de euro. Ce spune vedeta după ce imaginile cu banii așezați pe masa din bucătărie au ajuns virale?

In articol:

Cristina Șișcanu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete de la noi, care a optat să își transforme și viața personală în una publică, fiind transparentă mereu cu fanii ei.

Și nu sunt deloc puțini cei care o urmăresc, ba chiar au și un spirit de observație foarte bine dezvoltat, lucru care, uneori, o cam costă scump vedetă.

Cristina Șișcanu, replică acidă după ce a fost criticată că se laudă în online cu teancuri de euro [Sursa foto: Facebook ]

Cristina Șișcanu, ironică la adresa celor care o critică

Tocmai de aceea, recent, soția lui Mădălin Ionescu a ajuns ținta multor criticI, după ce imaginile cu ea din bucătărie au devenit virale.

Și asta pentru că fanii au acuzat-o de aroganță, căci, au spus ei, fără pic de rețineri s-a lăudat în online cu averea sa.

Concret, însă, spune prezentatoarea, situația a stat cu totul diferit. Cristina Șișcanu mărturisește că un video în care s-a filmat cum gătea a ajuns să fie interpretat greșit, iar ea criticată pe nedrept.

Lucru care a fost posibil pentru că cei care au pus-o la colț nu au fost deloc atenți la detalii și s-au grăbit să arunce cu vorbe dure.

Vorbe pe care ea nu le merită, căci, de fapt, nu se lăuda cu teancul de bani așezat intenționat pe masa din bucătărie, ci era doar o iluzie.

Și asta pentru că banii respectivi nu erau altceva decât niște șervețele de masă, ce imitau perfect bancnotele de 50 de euro.

Pentru o așa confuzie, dar și pentru că zile la rând a fost judecată și jignită pentru că ar fi lăudăroasă, Cristina Șișcanu îi îndeamnă pe cei din online să lase răutățile deoparte, să își verifice vederea, să ceară explicații și abia apoi să comenteze o situație, după ce lucrurile au fost lămurite.

„Ce le răspund eu celor care îmi reproșează că stau cu teancul de euro pe masă atunci când gătesc? Puneți-vă ochelari! Eu inițial n-am înțeles comentariile de acest gen și nu înțelegeam la ce se referă. A trecut o zi, au trecut două, și alte video-uri pe care le-am postat aici aveau comentarii de genul ăsta: că stai cu teancul de euro pe masă atunci când gătești etc. Mă criticau acolo, nu mai știu exact ce spuneau. Am crezut că-i o metaforă, ceva, nu m-am prins. Și stau eu și mă uit la video-ul acela unde am măsurat nivelul de nitrați în fructe și legume și văd că, într-adevăr, am niște euro pe masă (...).

Vă dau un pont: puteți să vă luați o grămadă (n. r. de șervețele inscripționate cu euro) cu câțiva lei. Deci nu ca la schimb valutar, acolo unde trebuie să dai mulți lei ca să cumperi euro. Mă, n-ar fi asta o problemă. Ok, ar putea fi o chestie înșelătoare, dar nu întrebi și tu, nu te gândești? Ce minte să am să stau cu teancul de euro pe masă, în timp ce tai ceapa? Dacă ți se pare ceva ciudat, întreabă, dar nu acuza din start, fără să ai toate informațiile, mi se pare aberant!” ,a fost mesajul transmis de soția lui Mădălin Ionescu, pe pagina sa de Facebook.