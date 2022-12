VIDEO Cu dedicaţie pentru Brazilia! Ce au scandat argentinienii după ce s-au calificat în finala Cupei Mondiale

In articol:

Argentina a învins-o pe Croaţia fără drept de apel, cu 3-0 şi s-a calificat în finala Cupei Mondiale din Qatar. Imediat după fluierul final, sud-americanii au pornit fiesta. Mai întâi au cântat şi au dansat în faţa galeriei, apoi petrecerea s-a mutat în vestiar.

Argentinienii au făcut spectacol în vestiar, după calificarea în finală

Argentina s-a calificat pentru a şasea oară în istorie în finala Cupei Mondiale, iar bucuria a fost imensă pentru Messi şi compania. Sud-americanii sunt la un meci distanţă de titlul mondial, pe care nu l-au mai câştigat din 1986. La finalul semifinalei cu Croaţia, câştigată cu 3-0, argentinienii au făcut spectacol şi în faţa galeriei, dar şi la vestiare, unde au cântat şi au dansat cât i-au ţinut picioarele.

Mai mulţi jucători argentinieni au filmat momentul din vestiar, iar unul dintre cântecele interpretate de Messi şi colegii săi conţine şi un mesaj pentru rivala Brazilia.

"Eu sunt așa, eu sunt argentinian

Citeste si: ”Angajați-vă!” Ștefania, mesaj agresiv în mediul online, după ce nu a fost lăsată să urce într-un avion. Ce a pățit partenera lui Speak- kfetele.ro

Citeste si: Care au fost ultimele cuvinte rostite de Denisa Manelista înainte de a muri. Sora ei, care i-a stat la căpătâi, și-a deschis sufletul la peste 5 ani de la deces: „Știam că va muri. O văzusem cum se simte, știam cât suferă”- bzi.ro

Englezi nenorociți din Malvine (n.r- referire la războiul Argentina- Marea Britanie din Insulele Malvine), eu nu uit

Eu sunt așa, vin să te încurajez, pe Argentina o urmez peste tot

Brazilia, ce s-a întâmplat? S-a șifonat cvintupla campioană

Messi a mers la Rio și a păstrat Cupa

Suntem trupa argentiniană și vom cânta mereu", sunt versurile cântecului interpretat de argentinieni după semifinala cu Croaţia.

Ce a spus Messi după calificarea în finala Cupei Mondiale

Lionel Messi va juca a doua sa finală de Cupa Mondială şi este din nou foarte aproape de îndeplinirea marelui său vis, câştigarea trofeului. În prima finală a lui Messi, Argentina a fost învinsă de Germania în finală, cu 1-0. Se întâmpla în 2014, la Cupa Mondială din Brazilia. Acum, Messi mai pregătit ca niciodată să ridice trofeul deasupra campului. A marcat de cinci ori şi a oferit patru pase decisive în această ediţie a turneului final şi abia aşteaptă finala.

"Mă simt foarte bine de când am ajuns aici. Am pierdut la început (n.r.- 1-2 cu Arabia Saudită), dar le-am cerut oamenilor să aibă încredere în noi, pentru că știam ce putem. Acest grup este nebun! Am reușit să ajungem în finală și acum ne bucurăm de asta. Adevărul este că îmi trec multe lucruri prin cap, sunt foarte entuziasmat. Să văd toți acești oameni și familia mea la Campionatul Mondial a fost incredibil. Acum mă gândesc la familie, familia este cel mai important lucru pentru mine. Ne-a fost foarte greu, dar astăzi am trăit ceva spectaculos", a declarat Messi după calificarea în finală.

Citește și: Cine va câștiga Campionatul Mondial 2022? Câştigătoarele ultimelor două ediţii, din 2014 şi 2018, au avut un lucru în comun