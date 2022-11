VIDEO Culiță Sterp, atitudine halucinantă, după ce a ieșit din sala de judecată. Ce replică tăioasă i-a dat unui jurnalist: „Nevastă-ta mai întreabă de mine?”

In articol:

Culiță Sterp a fost plasat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile, dar procurorii, care au cerut inițial arestarea preventivă, au făcut contestație asupra deciziei judecătorești.

Culiță Sterp, replică halucinantă la adresa unui jurnalist

Altfel, artistul a fost nevoit să se prezinte din nou în fața instanței, însoțit de avocat. Când a ieșit din sala de judecată, a avut, însă, o reacție surprinzătoare.

Culiță Sterp a mers din nou în fața magistraților, de data aceasta pentru a fi prezent la judecarea contestației procurorilor privind măsura controlului judiciar. Artistul a fost însoțit de avocatul lui, iar la finalul ședinței s-a stabilit că hotărârea va fi anunțată în cursul zilei de joi. Cântărețul a fost așteptat, la ieșirea din sala de judecată, de mai mulți jurnaliști, dar nu a vrut să facă nicio declarație. La un moment dat, însă, a avut o reacție neașteptată față de un reporter: "Nevastă-ta mai întreabă de mine?", i-a spus Culiță cu zâmbetul pe buze unuia dintre jurnaliști, potrivit romania24.ro.

Culiță Sterp [Sursa foto: Captură YouTube]

Culiță Sterp, primele declarații despre accidentul în care a fost implicat: "N-am fugit nicăieri"

La câteva zile de când a provocat un accident grav, pe o stradă din Cluj-Napoca, Culiță Sterp a ținut să ofere și primele explicații cu privire la acuzațiile care i se aduc și la fapta comisă. Artistul și-a cerut scuze public față de familia victimei și a mărturisit că regretă toate cele întâmplate: "Vă pup pe toți, dragii mei, n-am fugit nicăieri, aici sunt, doar că mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vorbesc cu voi după toate cele întâmplate. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez totul la rece și chiar am avut nevoie de o pauză. Vreau să-mi cer scuze, în primul rând lui Marius, băiatul implicat în accident, atât lui, cât și familiei lui, cu care am ținut legătura și cu care m-am și împăcat pe toate planurile, vreau să-mi cer scuze oamenilor pe care i-am dezamăgit, celor care îmi ascultă muzica, celor care mă apreciază și în special familiei mele, care a fost și este necondiționat lângă mine, indiferent de orice situație în care aș fi, dar și oamenilor care mă apreciază pentru felul meu de a fi.

Știu că am dezamăgit și că poate nu-și mai au rost cuvintele și nici scuzele, dar nu cred că este om în lumea asta fără greșeală, cred că absolut toți greșim. Poate, eu chiar am avut nevoie să fac asta, că viața să mă învețe o lecție foarte importantă, din care să-mi iau absolut toate învățăturile și să le duc mai departe. Pot să spun doar că mi-am promis mie că vor fi multe lucruri în viața mea care se vor schimba în bine, pentru că asta a fost cea mai mare palmă pe care o puteam primi de la viață până acum, ca să rămân cu picioarele pe pământ. Vreau să vă mulțumesc că-mi sunteți alături, dar și pentru criticile pe care mi le-ați dat, pentru că le meritam, au fost pe bună dreptate.

Eu pot doar să vă promit că eu o să rămân același om, indiferent de situațiile prin care am trecut, cu mult mai multe lecții învățate, pentru o viață mai bună pe viitor. Nu vă spun mai multe, deocamdată cam atât, vă doresc tot ce e mai bun și vă mulțumesc încă o dată celor care ați fost alături de mine, dar, cum am spus, și celor care m-ați criticat, pentru că ați făcut-o pe bună dreptate.", a declarat Culiță Sterp, pe contul personal de Instagram.

Culiță Sterp [Sursa foto: Instagram]