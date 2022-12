VIDEO Discursul lui Mbappe a ajuns în presă! Iată ce le-a spus colegilor săi în pauza finalei cu Argentina

In articol:

Kylian Mbappe a demonstrat că este un lider atât pe teren, cât şi în vestiar. În presă a apărut un clip cu internaţionalul francez, în care le ţinea colegilor săi un discurs motivaţional, în pauza finalei Cupei Mondiale, contra Argentinei.

Franţa a intrat la pauza finalei cu Argentina cu un handicap de două goluri. Ba mai mult, campionii mondiali păreau resemnaţi cu rezultatul şi fără vreo idee de joc. La cabine, cel care a luat cuvântul a fost Kylian Mbappe, deşi în echipă existau jucători mult mai experiementaţi decât el, precum Lloris, Giroud sau Griezmann, care puteau să îşi îmbărbăteze colegii.

Mbappe le-a vorbit coechipierilor ca un adevărat lider, iar francezii au ieşit mult mai montaţi de la cabine. "Nu putem juca mai prost decât am făcut-o. Ne întoarcem pe teren și avem două variante: îi lăsăm să joace sau intrăm cum trebuie, cu intensitate în dueluri și schimbăm lucrurile! E o finală de Campionat Mondial! Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Suntem conduși cu două goluri, dar putem reveni. La naiba, băieți, un asemenea meci e o dată la 4 ani", a spus Mbappe în vesiar.

Kylian Mbappé at half-time of the World Cup final in the France dressing room:



“We can’t do worse. We come back on the pitch, we must pull it off. We conceded 2 goals, we can come back. F*** guys, this is once every 4 years, f***!”



A leader.

