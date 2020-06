In articol:

Primele imagini cu presupusul agresor al lui Jador și al lui Mario Fresh! Tânărul a ieșit din sediul Poliției mamaia, ușor nervos și reticent la ideea de a răspunde întrebărilor presei.

Citeste si: BREAKING NEWS! Jador şi Mario Fresh au ajuns iar la Poliţie! Răsturnare incredibilă de situație în cazul bătăii din club! VIDEO EXCLUSIV

Citeste si: Cum au ajuns Jador și iubita sa, Georgiana, la secția de poliție în seara în care a avut loc scandalul: „Aveau iarbă în gură, erau plini de ciulini”

Citeste si: Nelson Mondialu aruncă BOMBA despre bătaia pe care au încasat-o Jador și Mario Fresh. Ella, implicată în scandalul momentului? „Știa tot. Ea a sunat și i-a zis să îl maltrateze pe Jador”

Presupusul agresor al lui Jador și al lui Mario Fresh a fost foarte zgârcit la vorbă. Îmbrăcat cu o bluză neagră, cu pantaloni de aceeași culoare, și cu ochelari de soare, presupusul agresor al lui Mario Fresh și al lui Jador a stat cu telefonul în mână tot timpul, încă de la ieșirea din secția de Poliție din Mamaia. Presat cu întrebări, la un moment dat, presupusul agresor al lui Jador și al lui Mario Fresh a vorbit. ”Nu ne-am certat”, a spus el, și, cu o privire fioroasă, a refuzat să mai facă orice altfel de declarații, preferând să meargă la mașină și să plece de acolo.

Jador și Mario Fresh s-au împăcat cu presupusul agresor!

La ieșirea de la audieri, lucrurile dintre Mario Fresh, Jador și agresorii lor s-au rezolvat, iar bătaia din club a fost uitată. ”Nu avem ce explicații să dăm, ne-am împăcat cu ceilalți băieți! Suntem bine toți, ne-am împăcat și gata! Cum am ajuns la împăcare? Suntem băieți buni și noi, și ei! Ce să mai căutăm în subiectul ăsta? Noi suntem cântăreți, noi bucurăm lumea la concerte, noi nu ne batem, nu știm cu bătaia. Nu știm de ce s-au supărat pe noi, nu au stat la masă cu noi. Nu există.... Am auzit că nu am vrut să plătim nota la masă, așa ceva nu există. Nu există ca noi, băieții de la Golden Boy sau băiatul ăsta (Jador, n. red.) să nu plătească nota. Pentru asta muncim, avem bani să plătim nota la o masă. Și nici celălalt subiect, că Jador i-ar fi scris la o fată... A fost foarte, foarte mică discuție cu o seară înainte și asta a fost... ”, a spus Mario Fresh după ieșirea de la Poliția Mamaia. Declarațiile lui sunt susținute și de Jador, manelistul recunoscând că habar nu are ce ce a fost bătut în fața clubului din Mamaia.

”Ne-am împăcat, suntem bine, au fost băieți și ei, și noi... Nu a fost nimic atât de grav, maxilare rupte sau altceva... Noi bucurăm lumea, nu vrem să apărem cu asemenea știri. Nu știm de ce ne-au atacat”, a spus și Jador, la plecarea de la Poliția Mamaia după ce a fost audiat pentru bătaia din club.

Primele imagini cu presupusul agresor al lui Jador și al lui Mario Fresh! Ei au fost bătuți, în weekend, în parcarea unui club din Mamaia

Jador şi Mario Fresh au ajuns la Poliţie! Duminică dimineața, Jador și Mario Fresh au fost protagoniștii unui scandal de proporții în parcarea unui club din Mamaia. Cei doi artiști au fost agresați de patru indivizi tocmai când se pregăteau să plece spre casă, după ce manelistul ar fi fost agresiv verbal. Situația avea să atingă cote alarmante și s-a ajuns chiar și la loviri repetate.

Jador şi Mario Fresh, chemați la audieri de poliția din Mamaia! A ajuns și presupusul agresor

Cel mai afectat a fost Mario, care a primit un pumn în maxilar și șuturi în spate, iar iubita lui, Alexia Eram, a intrat în stare de șoc, în clipa în care agresorii ar fi zis că o să îi bată pe toți cu săbiile! După apeluri disperate, la fața locului au venit atât polițiștii, cât și ambulanțele. Până la urmă, totul avea să se termine la sediul Poliției Mamaia, acolo unde doar artiștii au venit inițial să dea declarații, în schimb agresorii s-au făcut nevăzuți imediat. Iar după audieri, procurorii au luat o decizie preliminară și anume de a încadra fapta la loviri și alte violențe. După ce Jador și Mario Fresh au fost audiați, presupusul agresor a ajuns și el în secția de Poliție.

Jador şi Mario Fresh au ajuns la Poliţie! Agresorii artiștilor au fost identificați și audiați

Jador şi Mario Fresh au ajuns la Poliţie! Conform unor surse judiciare, cei patru agresori au fost identificați, au fost aduși la audieri, la fel și martorii oculari, și, în urma studierii situației, încadrarea faptei a fost alta, de la loviri și alte violența la... încăierare (n.r. Articolul 198 Noul Cod Penal actualizat în 2020), ceea ce înseamnă o pedeapsă mai blândă, în cazul în care se va considera că a fost vorba de brutalitate la mijloc sau doar neînțelegeri. ”Cazul este încă la început, însă, datorită probelor video poate avansa rapid și soluționarea să fie una corectă. Noutatea în privința vedetelor este aceea că au cerut un reprezentat legal care să fie de față, lucru, firește, acceptat de oamenii legii”, au comentat surse judiciare despre scandalul în care Mario Fresh și Jador au fost bătuți în club, în Mamaia.

Imagini: Daniel Savopol