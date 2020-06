Dezastru, panica si teama de moarte. Asta au simtit 5 familii din Otelu Rosu, judetul Caras Severin, dupa ce viitura a lovit in plin. Zeci de salvatori cu apa pana la brau i-au urcat pe cei 7 adulti si pe 13 copii intr-o barca pneumatica si s-au chinut, minute in sir, sa-i aduca in siguranta la mal. Micutii, inlemniti de teama, au fost dusi in brate de salvatori pana la elicopterul privat, sosit special in zona ca sa-i scape pe sinistrati de moarte.

Potopul a lovit in localitate in plin cod rosu hidrologic. Practic, asezarea a fost prinsa in ghearele raului Bistra, care a iesit din matca si s-a revarsat cu putere. 4 case s-au facut una cu pamantul iar bietii oameni - cu copiii in brate, au fugit din calea uraganului.

Si in celelalte localitati din Caras, 17 la numar, apele au facut pagube. Masinile s-au rasturnat si aproape s-au rupt in doua, iar 100 de pompieri militari au intervenit sa tina in frau situatia. Un drum judetean s-a rupt, iar in comune oamenii au ramas fara energie electrica. Curtile au fost inundate iar autoturismele parcate in fata caselor s-au blocat in noroi.

In curtea acestei familii, se putea merge doar cu barca. Viitura le-a distrus intreaga casa iar oamenii, disperati, au incercat sa dea apa afara din locuinta cu matura si farasul.

Pentru ca situatia in Caras-Severin a fost extrem de grava, Ministrul Marcel Vela a venit vineri in localitatile lovite de potop, ca sa analizeze pagubele.



Sub o bomba cu ceas sta si orasul Lugoj, din cauza viiturilor de pe raul Timis, si el aflat sub cod rosu hidrologic. Un dig s-a rupt la 2 kilometri de oras, iar apa involburata a inceput sa curga pe terenurile agricole ale oamenilor.

In plus, podul din oras pe care circulau masinile, a fost inchis ca masura de preventie.

Codul portocaliu de vreme severa a fost prelungit pana in aceasta noapte, la ora 2:00, pentru aproape intreaga tara. Va ploua in continuare torential, cu pana la 80 de litri pe metrul patrat. In vestul si in sud-vestul tarii oamenii se tem ca viiturile vor lovi din nou. Raul Timis si afluentii sai care au depasit cota de alerta, raman in continuare sub cod rosu hidrologic, valabil pana luni, la pranz.