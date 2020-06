Premierul Ludovic Orban se declară îngrijorat și spune că nu suntem pregătiți să renunțăm la restricții. Dovadă stau imaginile surprinse chiar și astăzi pe litoralul românesc, unde mii de turiști au fost serviți de vânzători sau de chelneri care nu purtau măști și mănuși. Intr-o mare de oameni, care stau laolalta sub acelasi soare si se scalda fara teama unul langa altul, distantarea sociala pare o gluma proasta. Desi e luni, niciun petic de nisip n-a ramas liber. In Eforie Nord se sta sezlong langa sezlong, iar in barcile care fac excursii in larg, oamenii se inghesuie casardinele. Masca de protectie si manusile lipsesc cu desavarsire chiar si la terase sau la magazine.

Imaginile nepasarii de pe litoral au ajuns pana in varful Guvernului, care pana de curand se pregatea de noi masuri de relaxare de la 1 iulie. Insa acum, cand situatia pare ca scapa de sub control iar cazurile de infectare cu coronavirus cresc de la o zi la alta, premierul Ludovic Orban face pasi inapoi in ceea ce priveste ridicarea restrictiilor:



”Si pe plaja, daca la inceput asezarea a fost conforma, incetul cu incetul s-a intrat intr-o invalmasire si aproape ca nu s-a mai respectat nicio regula. Sigur, inteleg ca e aglomeratie, dar si pe terase, trebuie respectate regulile de distantare stabilite”.

269 de cazuri noi au fost raportate luni, dar chiar daca numarul celor infectati este mai mic decat saptamana trecuta, si numarul testarilor a scazut din cauza perioadelor de concedii. Doar 4000 de analize au fost efectuate in ultimele 24 de ore.

