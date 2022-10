VIDEO Fosta soție a lui Mădălin Ionescu, filmată în ipostaze de senzație. Mihaela Coșerariu își face de cap pe internet la 46 de ani

In articol:

Mihaela Coșerariu, fosta soție a lui Mădălin Ionescu, și-a obișnuit deja admiratorii cu imaginile uneori mult prea îndrăznețe pe care le postează pe rețelele de socializare. Lipsită de orice inhibiție și de fiecare dată cu zâmbetul până la urechi, femeia în vârstă de 46 de ani este tot mai dezinvoltă pe zi ce trece.

Mădălin Ionescu și Mihaela Coșerariu au format un cuplu vreme de 14 ani, iar în anul 2011 au decis să divorțeze, asta după ce erau despărțiți deja de doi ani. Cei doi au adus pe lume doi pe copii, pe Ștefania și pe Filip, care, de mulți ani, sunt în grija fostului prezentator TV. Inițial, fiica lor a rămas cu mama sa, iar tânărul alături de tatăl său. Ulterior, cei doi copii au ajuns să fie crescuți tot de Mădălin Ionescu, continuând să se vadă cu mama lor, până în prezent, de 4-6 ori pe an în oraș, după cum spunea Cristina Șișcanu la un moment dat.

Citeste si: „Zice că nu mai vrea” Motivul pentru care Cristina Șișcanu nu a mai rămas însărcinată! Vedeta a spus totul: „Eu mi-aș dori”

Mihaela Coșerariu, o adevărată „muză” pe rețelele de socializare

Odată cu trecerea timpului, Mihaela Coșerariu pare că a devenit din ce în ce mai senină și zâmbitoare. În ciuda vârstei sale, fosta soție a lui Mădălin Ionescu este cât se poate de dezinvoltă și nu ezită să-și afișeze trupul în ipostaze care mai de care mai provocatoare. Imaginile pe care le postează zilnic în mediul online nu mai au nevoie de nicio prezentare.

Ce părere are Cristina Șișcanu despre fosta soție a lui Mădălin Ionescu?

De când Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează un cuplu, cei doi s-au ocupat de creșterea celor doi copii din căsnicia anterioară a prezentatorului TV. Ulterior, a venit pe lume micuța Petra, însă Cristina nu a făcut niciodată diferențe între copii, chiar dacă nu ea i-a adus pe lume pe doi dintre ei.

Citeste si: Fosta soție a lui Mădălin Ionescu, fără inhibiții pe plajă! Mihaela Coșerariu, gesturi fierbinți cu iubitul

Cristina Șișcanu are o relație foarte specială cu Ștefania și Filip, mărturisind la un moment dat că nu poate înțelege atitudinea Mihaelei Coșerariu în raport cu copiii ei.

„E frumoasă viața cu toți cei trei copii, Ștefania, Filip și Petra. Nu este ușor pentru noi însă, că întreaga responsabilitate este pe umerii noștri. Eu și Mădălin ne-am ocupat de tot, inclusiv de educarea emoțională a Ștefaniei și a lui Filip. Mama lor nu s-a implicat deloc. Îi vede pe Ștefania și pe Filip de cinci ori pe an poate, la mall. Aceasta este relația dintre ei… Pentru mine este un mister, eu nu aș putea să am o astfel de legătură cu copilul meu. Nici nu mai are sens să discutăm despre acest aspect, nu mai are rost. V-am spus, se văd de patru-cinci ori pe an undeva în oraș”, spunea Cristina Șișcanu.