Cristi din Banat s-a filmat gol în baie, în apartamentul său din Spania. Cântărețul de muzică de petrecere, devenit celebru datorită piesei "Ca o apă cristalină", nu și-a ascuns niciodată orientarea homosexuală, filmându-se deseori în ținute de damă, machiat și cu peruci pe cap. (vezi cum a imitat-o Cristi din Banat pe Stana Izbașa)

Zilele trecute, Cristi din Banat s-a filmat în baie, în fața oglinzii, în timp ce își dădea pe piept și pe picioare cu ceară depilatoare. „Vreau să mă cunoașteți cu adevărat, în intimitatea mea. Mă epilez, pentru asta tebuie să mă dezbrac...Acum trebuie să îmi dau jos chiloții...să nu vorbiți urât”, a spus Cristi în timpul filmării.

Cristi din Banat s-a filmat gol în baie: "Ai ales un drum greșit”

“Nu știu cum puii mei am aterizat eu aici, dar am ras cu lacrimi de prostia ta!!! Eu când fac un live am 100 și tu ai mii! Asta le place oamenilor... Trist. Păcat de tine ca ai ales o alta viata. Ascult acum cateva melodii a tale, păcat mare că ai ales un drum gresit”, au reacționat fanii șocați.

„Lăsați omul dacă așa l-a data Dumnezeu nu judecați să nu fiți judecați. Pentru asta o să fie el judecat dacă face bine sau nu? Ba nebunule dute la azil nu radem impreuna am ras de tine da nu e nici de ras te ai aratat in fundul gol, fi-mi-ar scarba unde sunt copiii mici pe site. Esti un gretos de ultima speta”, au postat alți internauți.