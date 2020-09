Jador, artistul momentului

Cu o carieră în plină ascensiune, tot mai multe tinere devin interesate de artist. Totuși, Jador a fost discret în privința unei relații serioase. În ciuda speculațiilor, cântărețul a spus într-un final adevăratul motiv din pricina căruia nu se afișează cu o iubită.

Motivul real pentru care Jador nu are o iubită

Deși este râvnit de femei, Jador le-a mărturisit fanilor că în momentul de față este singur. Artistul a dezvăluit că preferă să nu se implice într-o relație, pentru că domnișoarele cu care a avut de a face până în prezent au fost neserioase.

Cântărețul le-a spus adevărul fanilor

Jador a făcut șocanta afirmație în cadrul propriei emisiuni ce-i poartă numele, „Jador Adevărat”.

Tot el a spus că reprezentantele sexului frumos sunt atrase mai multe de succesul său, iar acest lucrur nu-i permite să creadă în ele, deoarece nu știu dacă îl plac cu adevărat.

„Nu am o relație în momentul de față. Nu sunt fete de casă, doar se dau la mine multe, nu ca oi fi eu mare furmos, le trebuie că sunt eu Jador, că am un mușchiuleț, că am o pătrățică, că am două milioane aici și de asta nu stau cu niciuna”, a spus Jador.

Totuși, cântărețul a mărturisit că există în viața lui o fată care îi este dragă și cu care a fost într-o relație în urmă cu mai mulți ani.

„Am una de mi-e dragă, dar sunt despărțit de ea de mult timp. Aia singură e care mi-a fost dragă. Am mai iubit fete, dar aia mă știe de înainte, de acum 5 ani”, a adăugat el.