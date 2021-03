VIDEO Lidia Buble, adevărul despre relația cu Cornel Ilie! „Nu am vrut să vorbesc despre asta pentru că...”

In articol:

Lidia Buble a format unul dintre cele mai frumoase cupluri alături de Răzvan Simion, însă drumurile lor s-au despărțit în urmă cu opt luni. Vestea a venit ca un șoc pentru fani care au sperat că între ei va mai exista o cale de împăcare. Se pare, însă, că nu a fost deloc așa. De atunci, despre Lidia Buble s-a tot spus că este cuplată cu diverși bărbați din showbiz, însă nimic nu s-a concretizat.

Cel mai mult a durat așa-zisa relație a blondinei cu colegul ei de breaslă Cornel Ilie, alături de care a scos o melodie care a ajuns la inimile multor români. Iată că a venit momentul în care artista nu s-a mai abținut și a spus totul despre relația dintre ea și solistul trupei Vunk, chiar în platoul Teo Show.

Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

Lidia Buble, despre relația dintre ea și Cornel Ilie

În urmă cu cinci luni, Lidia Buble și Cornel Ilie au scos o melodie care se mai aude la radio chiar și acum, este vorba despre piesa „Vino, du-te”, care până astăzi a strâns pe Youtube nu mai puțin de 10 milioane de vizionări.

Ei bine, nu doar melodia este cea care i-a făcut curioși pe fani, dar și modul în care au jucat cei doi artiști în videoclipul piesei.

Ambii au fost foarte apropiați, s-au luat în brațe și aproape că s-au sărutat în fața camerelor de filmat. În timp ce unii au presupus că este doar parte din meseria lor, alții au cosiderat că sigur este ceva între cei doi, mai ales că Lidia Buble era singură, iar Cornel Ilie își anunțate divorțul.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Citeste si: Cobra Tate și Lidia Buble, cel mai nou cuplu din showbiz?! Cum au fost surprinși cei doi

La început, cei doi nu au vrut să comenteze prea mult pe marginea acestui subiect, ci au lăsat lucrurile să-și continue evoluția naturală. Blondina spune că nu și-au propus acest lucru, însă au preferat să tacă pentru că oricum totul ar fi fost folosit împotriva ei!

„Suntem actori buni! Să știi că nu a fost nimic, adică nu am gândit-o dinainte. Nu am vrut să vorbesc prea mult pe acest subiect pentru că totul poate și va fi folosit împotriva noastră și am preferat să tac. Și dacă spun ceva se scrie și dacă nu spun nimic tot se scrie. Mai bine țin pentru mine”, a mărturisit Lidia Buble, la Teo Show.

Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]

Ce făcea Lidia Buble după ce se certa cu Răzvan Simion

Artista a dezvăluit recent că ea își transpune viața în toate melodiile pe care le cântă. Astfel, ultima ei piesă „Intens” nu este nimic alteva decât o relatare a vieții ei amoroase din trecut. Cât depre melodia „Sub apă”, ei bine și aceasta este inspirată tot din viața Lidiai Buble.

Citeste si: Lidia Buble și Cobra Tate, într-o relație? Ce spune artista despre viața ei sentimentală: „Este intens”

Poate pare greu de crezut, dar cântăreața are un mod inedit de a se calma după o ceartă cu iubitul. Aceasta a mărturisit că atunci când avea o ceartă cu Răzvan Simion, se închidea în baie și își băga capul sub apă!

„Eu aveam treaba asta. În momentul în care mi se întâmpla să mă cert sau să nu fie totul roz, mă închideam și singurul loc în care efectiv mă relaxez și mă detașez de toate era să mă bag cu capul sub apa, să nu mai aud nimic. Sunt ca o carte deschisă. Îmi dezvălui viața pe note muzicale ”, a mai dezvăluit Lidia Buble.