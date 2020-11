VIDEO Melania Trump a mers la vot fără mască, deși era obligatorie. Prima Doamnă a SUA a purtat o rochie de sute de milioane de lei, în ziua alegerilor prezidențiale

Melania Trump, soția președintelui Donald Trump

Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a votat la alegerile prezidențiale în Palm Beach, Florida. Soția președintelui american s-a remarcat nu doar prin alegerea vestimentației, rochia Gucci de 4.500 de dolari, ci și din cauza faptului că nu a purtat mască de protecție, deși aceasta este obligatorie conform legislației în vigoare.

Totuși, oficialii locali au precizat că Melania Trump a fost singura persoană aflată în acel moment în secția de votare, informează The New York Times. Prima Doamnă a fost înconjurată de agenți ai Serviciului secrete, de asistenți și de supervizorul alegerilor din district, Wendy Sartory Link, care purtau toți măști. „Este ziua alegerilor, așa că am vrut să vin aici aici pentru a vota”, a spus ea. Donald Trump a votat anticipat, în urmă cu câteva zile.

Melania Trump a avut Covid

Controversata apariție a Melaniei Trump a fost dur criticată în mediul online, mai ales că Prima Doamnă s-a vindecat recent de Covid. Ea a fost infectată cu noul coronavirus la începutul lunii octombrie, când atât ea, cât și soțul ei, dar și fiul lor, Barron, au fost diagnosticați cu coronavirus.

Melania Trump spunea atunci că simptomele au lovit-o în același timp, ca un „roller coaster”, deși nu a suferit o formă gravă de Covid-19.

„Am fost foarte norocoasă că am avut simptome ușoare, deși m-au lovit dintr-o dată și păreau a fi un roller coaster de simptome în zilele următoare. Am avut dureri musculare, tuse și dureri de cap și m-am simțit extrem de obosită mai tot timpul. Am decis să iau o rută naturistă în termeni medicali, optând pentru vitamine și alimente sănătoase”, explica Prima Doamnă a Statelor Unite.

