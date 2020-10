VIDEO! Momentul în care un bloc din Izmir se prăbușește în fața a zeci de oameni! 120 de persoane rănite în cutremur

Imagini șocante de la cutremurul din Izmir! Vineri, 30 octombrie, a avut loc un teribil cutremur în Grecia, care a afectat și o mare parte din vestul Turciei. Mai multe clădiri s-au prăbușit, iar 120 persoane sunt rănite până la momentul actual.

In articol:

Seismul cu magnitudinea 7 a avut loc la aproximativ 17 km în largul coastei Izmirului și a fost resimțit până la Atena și Istanbul, potrivit USGS. Mai mult de atât, se pare că 20 de clădiri s-au prăbușit în orașul din Turcia, iar 120 de persoane au fost rănite până la momentul actual. Mai multe persoane care se aflau pe stradă în momentul producerii cutremurului au fost îngroziți de ceea ce au văzut. O clădire s-a prăbușit fix în fața lor. O altă imagine șocantă, postată pe conturile de socializare, arată un bloc atât de afectat de seism încât o parte din etaje au rămas înclinate. 4 morți și 120 de răniți au fost declarați până la momentul actual.

Citeste si: Imagini șocante! Un puternic cutremur cu magnitudinea 7 Richter a avut loc între Grecia! Seismul s-a resimțit și în Turcia

Citeste si: Momente de panică! Cutremur în România. Unde s-a produs seismul!

Citeste si: Demisie-şoc în televiziune! „Mulţumesc echipei.” Alertă în media din România - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Imagini șocante de la cutremurul din Izmir

Astăzi, 30 octombrie, a avut loc un seism puternic în Insulele Dodecaneze, Grecia, la granița cu Turcia. Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), a transmis că seismul a avut o magnitudine de 6,7 pe scara Richter și s-a produs la 30 de kilometri adâncime. În plus, din primele date, ora exactă a producerii sesimului este 13:51:24 (aceasta oră reprezentând ora locală a României). Până la momentul actual 3 persoane au fost rănite, iar numărul clădirilor prăbușite din Izmir se apropie de 20.

De asemenea, cutremurul a fost resimțit în apropierea următoarelor orașe: 98km SV de Karabaglar, 102km SV de Izmir, 123km V de Aydin, 135km SV de Manisa, 228km V de Merkezefendi, 232km V de Denizli, 243km E de Athena, 250km E de Piraeus, 253km SV de Balikesir, 281km SV de Usak.

BREAKING - Footage of a building collapsing in the background after a powerful earthquake hit near #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/1UWpYxWHeU